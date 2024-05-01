На выставку Минобороны России на Поклонной горе в Москве доставили американскую бронированную ремонтно-эвакуационную машину M88А1. Кадры 30 апреля распространило российское оборонное ведомство.

На кадрах видно, как ее выгружают и устанавливают рядом с другой трофейной техникой, которая будет представлена на выставке. На видеозаписи можно увидеть транспорт с австралийским, немецким, американским, а также украинским флагами.

Машина была захвачена российскими военнослужащими на авдеевском направлении в ходе СВО. Основным предназначением данной машины является эвакуация с поля боя поврежденной бронетанковой техники.

Минобороны России сообщило о проведении в мае в Парке Победы на Поклонной горе в Москве выставки трофейного вооружения и военной техники, которые были захвачены российскими военнослужащими в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Она начнет работу 1 мая. На экспозиции представят образцы вооружений из 12 стран мира — из Германии, Великобритании, США, Швеции, Австрии, Турции и других.

Кроме того, на выставке будут представлены противотанковое и стрелковое вооружение армий иностранных государств, беспилотные летательные аппараты, боевые документы, карты, идеологическая литература и снаряжение украинских неонацистов.

Среди трофеев — танк Leopard 2A6 немецкого производства, украинский Т-72, шведская боевая машина пехоты (БМП) CV90, американский бронетранспортер International MaxxPro.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что выставка заслуживает большого внимания. Он выразил уверенность в том, что она вызовет интерес у россиян.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.