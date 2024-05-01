Маск высказался о планах Москвы взять Одессу: это единственный оставшийся вопрос

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Российская армия продолжает наступление на нескольких направлениях, сообщения о взятии новых территорий и населенных пунктов поступают практически каждый день. Наибольшего успеха ВС РФ добиваются в ДНР, сложность удержания обороны на Донецком направлении накануне признал и главком ВСУ генерал Александр Сырский. В последнее время оживился Харьковский и Запорожский фронты.

Украинский главком, в частности, признал ситуацию в районе Очеретино критической, правда, одновременно заявил, что ВСУ вовсе не отступают на Донбассе, оставив Бердычи и Семеновку к западу от Авдеевки, а якобы занимают тактически более выгодные позиции. В свою очередь, американский Институт изучения войны (ISW) сделал оптимистичный прогноз для Киева. Аналитики ISW считают, что украинцам удастся сдержать наступление ВС РФ, поскольку российскому командованию придется выбирать между развитием наступления дальше от Авдеевки и намерениями взять Часов Яр к западу от Артемовска (Бахмута).

Свой комментария после на деле весьма пессимистического заявления Сырского по ситуации на Донбассе и перспективах дальнего продвижения ВС РФ в принадлежащей ему соцсети сделал американский предприниматель Илон Маск. Он уверен, что российское военно-политическое руководство обязательно добьется полного контроля над всей территорией бывших четырех украинских регионов, осенью 2022 года включенных в состав РФ (ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области), с учетом того, что их субъектный статус прописан в Конституции страны.

Более того, считает Маск, единственным оставшимся вопросом в украинском конфликте остается взятие Одессы российскими войсками. По его мнению, наличие таких планов является заявленной политикой Москвы, а российский президент Владимир Путин не из тех глав государств, которые бросают слова на ветер.

Возьмет ли Россия в конечном итоге Одессу – это, на мой взгляд, единственный оставшийся вопрос

— как всегда лаконично написал Маск в комментарии к публикации интернет-издания Zero Hedge, в котором приводились слова главкома ВСУ Александра Сырского об ухудшении ситуации на фронте.