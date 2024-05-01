WSJ: поиск запчастей для систем вооружения НАТО обернулся для ВСУ кошмаром

НЬЮ-ЙОРК, 30 апреля. /ТАСС/. Страны НАТО поставили Киеву большую часть из 200 различных систем вооружения, подбор запчастей к ним обернулся кошмаром для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal (WSJ).

Как указывает газета, такая "сборная солянка обернулась кошмаром для Украины", военнослужащим которой пришлось искать запасные части для многих из этих систем.

В качестве примера издание приводит ситуацию с самыми распространенными артиллерийскими снарядами НАТО калибра 155 мм. По словам председателя Военного комитета альянса адмирала Роберта Бауэра, производятся 14 различных вариантов таких боеприпасов. Некоторые снаряды не подходят к определенным пусковым установкам, в то время как другие могут подойти, но их не распознает программное обеспечение системы, указывает издание. Поэтому специалисты альянса, занимающиеся вопросами планирования, стремятся обеспечить взаимозаменяемость вооружения и техники. Попытки преодолеть различия страны - члены альянса предпринимают в ходе совместных учений, пишет газета.

29 апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг во время необъявленного визита в Киев заявил, что НАТО видит в зоне боевых действий последствия невыполнения странами-членами обещаний по поставкам оружия Украине. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что наращивание поставок оружия НАТО Киеву ведет к эскалации конфликта на Украине.