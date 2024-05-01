Войти
ТАСС

WSJ: поиск запчастей для систем вооружения НАТО обернулся для ВСУ кошмаром

392
0
+1
Источник изображения: AP Photo/ Andriy Andriyenko

НЬЮ-ЙОРК, 30 апреля. /ТАСС/. Страны НАТО поставили Киеву большую часть из 200 различных систем вооружения, подбор запчастей к ним обернулся кошмаром для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal (WSJ).

Как указывает газета, такая "сборная солянка обернулась кошмаром для Украины", военнослужащим которой пришлось искать запасные части для многих из этих систем.

В качестве примера издание приводит ситуацию с самыми распространенными артиллерийскими снарядами НАТО калибра 155 мм. По словам председателя Военного комитета альянса адмирала Роберта Бауэра, производятся 14 различных вариантов таких боеприпасов. Некоторые снаряды не подходят к определенным пусковым установкам, в то время как другие могут подойти, но их не распознает программное обеспечение системы, указывает издание. Поэтому специалисты альянса, занимающиеся вопросами планирования, стремятся обеспечить взаимозаменяемость вооружения и техники. Попытки преодолеть различия страны - члены альянса предпринимают в ходе совместных учений, пишет газета.

29 апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг во время необъявленного визита в Киев заявил, что НАТО видит в зоне боевых действий последствия невыполнения странами-членами обещаний по поставкам оружия Украине. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что наращивание поставок оружия НАТО Киеву ведет к эскалации конфликта на Украине. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Проекты
NATO
Военные учения
Похожие новости
24.10.2007
Сотрудничеству России и Китая по истребителю пятого поколения мешает недоверие
23.04.2007
ЗА СПИНОЙ ОДКБ – СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЯДЕРНЫЕ СИЛЫ РОССИИ
23.04.2007
И ДРУЖБА ВРОЗЬ, И РАКЕТЫ ТОЖЕ... При любом исходе кризиса на Украине Москве не удастся сохранить Киев в партнерах - Анатолий Цыганок
22.02.2007
Юрий Балуевский: Мы призываем НАТО к учету российских интересов
11.01.2007
Срок эксплуатации ракет "Воевода" будет продлен
04.01.2007
МИНОБОРОНЫ: ВЕХИ И ВЕШКИ 2006 ГОДА. Успехи – более чем скромные. Зато обещания – сверхрадужные
27.12.2006
Масорин: строительство ВМФ будет не только продолжено, но и расширится
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.05 19:17
  • 4
МС-21 готовится к первому полету
  • 01.05 17:28
  • 93
В США оценили российские Су-34 с УМПК
  • 01.05 17:19
  • 12
Севморпути нужны железные дороги и мосты
  • 01.05 16:53
  • 1124
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 01.05 16:30
  • 11
США желают увеличения военного присутствия Индии в Индо-Тихоокеанском регионе для сдерживания КНР - СМИ
  • 01.05 16:29
  • 486
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 01.05 13:52
  • 277
Космонавтика Илона Маска
  • 01.05 13:35
  • 26
Глава Военного комитета НАТО заявил о необходимости проведения дополнительной мобилизации на Украине
  • 01.05 13:20
  • 7
Какое оружие может оказаться эффективным против боевых беспилотников
  • 01.05 13:10
  • 31
Национальная политика и миграция
  • 01.05 13:05
  • 1
«Известия» показали работу расчета ПЗРК «Верба» в зоне спецоперации
  • 01.05 12:59
  • 297
Главком ВМФ России: проработан вопрос о создании нового авианосца
  • 01.05 12:52
  • 1
Уйти от ракеты. Почему бомбардировщики Ил-28 почти не несли потерь
  • 01.05 12:45
  • 1250
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 01.05 12:42
  • 4
Ракета на колесах