Перспективные российские дроны будут производить непосредственно в зоне СВО

Предприятие по ускоренной разработке и поставке перспективных беспилотников в войска, участвующие в спецоперации, в одном из тыловых полигонов в зоне СВО.

МО РФ: на полигоне в зоне СВО организовано производство беспилотников

МОСКВА, 30 апреля/ Радио Sputnik. На одном из тыловых полигонов в зоне СВО организована разработка перспективных дронов, предназначенных для ускоренной поставки в войска, сообщили в Минобороны России.

"На одном из новых полигонов в тыловой зоне проведения специальной военной операции организована разработка и апробация перспективных беспилотных летательных аппаратов с учетом опыта СВО, а также средств связи и портативных детекторов дронов", – говорится в публикации в Telegram-канале.

В ведомстве добавили, что перспективные беспилотники смогут нести на себе боеприпасы различных типов, а также будут оборудованы средствами ведения круглосуточной разведки во всепогодных условиях.

"В ходе испытаний операторы БПЛА отрабатывают уничтожение целей, имитирующих укрытия, пункты управления и военную технику противника, применяя сбрасываемые боеприпасы различного типа и дроны-камикадзе", – добавили в Минобороны.

Организацию производственного процесса по разработке и испытанию дронов, предназначенных для ускоренной поставки в зону спецоперации, проверили вице-премьер – глава Минпромторга Денис Мантуров и первый замминистра обороны Руслан Цаликов.

Радио Sputnik также сообщило, что в России началось массовое производство авиабомб ФАБ-3000.