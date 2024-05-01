Перспективные российские дроны будут производить непосредственно в зоне СВО

МО РФ: на полигоне в зоне СВО организовано производство беспилотников
МОСКВА, 30 апреля/ Радио Sputnik. На одном из тыловых полигонов в зоне СВО организована разработка перспективных дронов, предназначенных для ускоренной поставки в войска, сообщили в Минобороны России.
В ведомстве добавили, что перспективные беспилотники смогут нести на себе боеприпасы различных типов, а также будут оборудованы средствами ведения круглосуточной разведки во всепогодных условиях.
Организацию производственного процесса по разработке и испытанию дронов, предназначенных для ускоренной поставки в зону спецоперации, проверили вице-премьер – глава Минпромторга Денис Мантуров и первый замминистра обороны Руслан Цаликов.
Радио Sputnik также сообщило, что в России началось массовое производство авиабомб ФАБ-3000.