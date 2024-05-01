Разработку и испытания перспективных дронов организовали в тылу зоны СВО

Апробация перспективных беспилотных летательных аппаратов на одном из новых полигонов в тыловой зоне проведения специальной военной операции.

МО РФ: на полигоне в зоне СВО организовали производство дронов и средств связи

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Перспективные беспилотники проходят испытания в тылу зоны СВО, сообщили в Минобороны.

"На одном из новых полигонов в тыловой зоне проведения специальной военной операции организована разработка и апробация перспективных беспилотных летательных аппаратов с учетом опыта СВО, а также средств связи и портативных детекторов дронов", — говорится в релизе.

Как отметили в военном ведомстве, разрабатываемые дроны могут применять различные типы боеприпасов, их оборудование позволяет вести разведку днем и ночью в простых и сложных погодных условиях.

"В ходе испытаний операторы БПЛА отрабатывают уничтожение целей, имитирующих укрытия, пункты управления и военную технику противника, применяя сбрасываемые боеприпасы различного типа и дроны-камикадзе", — добавили в Минобороны.

Кроме того, организацию разработки и апробации беспилотников проверили вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров и первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов.