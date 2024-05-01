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Военное обозрение

В КМП США: в топливе поставленных с завода истребителей F-35 была обнаружена металлическая стружка

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Источник изображения: topwar.ru

Американский корпус морской пехоты опубликовал данные об аудите поставленных с заводов новых истребителей F-35. Это самолёты в версии F-35С.

В опубликованных материалах содержится информация о том, что проблемы были обнаружены в пяти поставленных КМП США истребителях пятого поколения.

В частности, говорится о том, что чаще всего речь идёт о некачественном топливе. Как выясняется, в составе топлива для F-35С, поставленных на военную базу в Калифорнии, была обнаружена металлическая стружка.

Также озвучена информация, согласно которой лётчик КМП уже во время эксплуатации одного из боевых самолётов при первом полёте обнаружил в крыле «оставленный» пластиковый скребок. По всей видимости, его могли там оставить на заводе во время выполнения работ по покрытию самолёта специальным «стелс»-составом. Во время полёта скребок буквально выскочил из крыла и упал в итоге на землю.

Ещё у двух самолётов была обнаружена и вовсе неправильная сборка.

Американский Корпус морской пехоты в своём отчёте за 2023 год сообщает, что на устранение всех выявленных проблем потребовалось не менее 700 часов работ с заменой «тысяч фунтов топлива». Это притом, что изначально каждый самолёт обошёлся КМП примерно по 95 млн долларов.

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
F-35
F-35C
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