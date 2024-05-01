Войти
Военное обозрение

Американская компания начала производство первого истребителя F-35А для ВВС Польши

370
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Польское руководство достаточно давно и активно реализует курс милитаризации страны. В Варшаве не скрывают планов создать в перспективе лучшую по всем параметрам армию среди других европейских стран НАТО. Денег на это польское правительство не жалеет, хотя в составе Евросоюза эта страна живет в том числе за счет дотаций Брюсселя. Другими словами, такие государства-доноры ЕС, как Германия, Франция и другие отчасти покрывают милитаристские амбиции польских властей.

Оборонный бюджет Польши почти в два раза превышает неофициальную норму военных расходов НАТО, установленную в два процента от ВВП. Хотя польское правительство немалые средства тратит на развитие собственной оборонной отрасли, основная часть денег на закупку вооружений и военной техники достается американским и южнокорейским предприятиям ВПК.

Еще весной 2019 года в рамках десятилетнего плана модернизации Вооруженных сил Минобороны Польши заложило расходы на этот период только на закупку иностранных вооружений и техники в сумме почти пятьдесят (48,8 по тогдашнему курсу) миллиардов долларов. В рамках этой программы одним из приоритетов была означена закупка у американской военно-промышленной компании Lockheed Martin Corporation 32 многоцелевых боевых самолетов-невидимок пятого поколения F-35A Lightning II. Общая стоимость контракта на закупку истребителей вместе с логистическим и учебным комплектом составила 4,6 млрд долларов по курсу на момент подписания соглашения.

Как тогда заявил министр обороны Польши, приобретение новейших самолетов позволит усилить боевые возможности истребителей F-16 и полностью избавиться от «изношенных советских самолетов, не имеющих боевой ценности». Весной 2023 года Польша и Словакия передали Украине партию истребителей МиГ-29, правда, их состояние было таким, что все самолеты пошли на запчасти в силу непригодности к летному использованию. Кроме того, на вооружении польских ВВС состоят советские истребители-бомбардировщики 1980-х годов Су-22М4.

Спустя пять лет после озвучивания главой польского военного ведомства планов по закупке американских истребителей корпорация Lockheed Martin приступила к сборке первого самолета F-35A Lightning II для ВВС Польши на заводе в Форт-Уэрте, штат Техас. О начале производства самолетов в рамках контракта с Варшавой сообщают западные СМИ.

На сайте Минобороны Польши датой подписания контракта означено 31 января 2020 года, вся партия самолетов должна поступить в период с 2024 по 2030 годы. Первые шесть самолетов будут временно развернуты в 2024-2025 годах на одной из авиабаз на территории США для обучения летного и технического персонала ВВС Польши. Прибытие первых F-35A в страну ожидается в конце 2025-2026 годах. По данным западной прессы, за время с момента подписания контракта общая стоимость закупки истребителей выросла почти в полтора раза и теперь составляет около 6,5 млрд долларов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Польша
Словакия
США
Украина
Франция
Южная Корея
Продукция
F-16
F-35
F-35A
Су-22
Компании
Lockheed-Martin
Проекты
2020-й год
NATO
Евросоюз
Похожие новости
26.09.2023
"Новый европейский монстр": Польша бьет рекорды по закупкам оружия
02.05.2023
«Разворот через сплошную»
24.04.2023
Польше придется отдать свои F-16 Украине
23.11.2022
Эта европейская страна станет военной сверхдержавой. Она уже сделала первый
18.09.2019
The National Interest (США): не только F-35: у Польши большие планы по подготовке к войне с Россией
29.01.2013
Армии XXI века: звон мечей и стон булата
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.05 19:17
  • 4
МС-21 готовится к первому полету
  • 01.05 17:28
  • 93
В США оценили российские Су-34 с УМПК
  • 01.05 17:19
  • 12
Севморпути нужны железные дороги и мосты
  • 01.05 16:53
  • 1124
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 01.05 16:30
  • 11
США желают увеличения военного присутствия Индии в Индо-Тихоокеанском регионе для сдерживания КНР - СМИ
  • 01.05 16:29
  • 486
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 01.05 13:52
  • 277
Космонавтика Илона Маска
  • 01.05 13:35
  • 26
Глава Военного комитета НАТО заявил о необходимости проведения дополнительной мобилизации на Украине
  • 01.05 13:20
  • 7
Какое оружие может оказаться эффективным против боевых беспилотников
  • 01.05 13:10
  • 31
Национальная политика и миграция
  • 01.05 13:05
  • 1
«Известия» показали работу расчета ПЗРК «Верба» в зоне спецоперации
  • 01.05 12:59
  • 297
Главком ВМФ России: проработан вопрос о создании нового авианосца
  • 01.05 12:52
  • 1
Уйти от ракеты. Почему бомбардировщики Ил-28 почти не несли потерь
  • 01.05 12:45
  • 1250
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 01.05 12:42
  • 4
Ракета на колесах