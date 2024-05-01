Американская компания начала производство первого истребителя F-35А для ВВС Польши

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Польское руководство достаточно давно и активно реализует курс милитаризации страны. В Варшаве не скрывают планов создать в перспективе лучшую по всем параметрам армию среди других европейских стран НАТО. Денег на это польское правительство не жалеет, хотя в составе Евросоюза эта страна живет в том числе за счет дотаций Брюсселя. Другими словами, такие государства-доноры ЕС, как Германия, Франция и другие отчасти покрывают милитаристские амбиции польских властей.

Оборонный бюджет Польши почти в два раза превышает неофициальную норму военных расходов НАТО, установленную в два процента от ВВП. Хотя польское правительство немалые средства тратит на развитие собственной оборонной отрасли, основная часть денег на закупку вооружений и военной техники достается американским и южнокорейским предприятиям ВПК.

Еще весной 2019 года в рамках десятилетнего плана модернизации Вооруженных сил Минобороны Польши заложило расходы на этот период только на закупку иностранных вооружений и техники в сумме почти пятьдесят (48,8 по тогдашнему курсу) миллиардов долларов. В рамках этой программы одним из приоритетов была означена закупка у американской военно-промышленной компании Lockheed Martin Corporation 32 многоцелевых боевых самолетов-невидимок пятого поколения F-35A Lightning II. Общая стоимость контракта на закупку истребителей вместе с логистическим и учебным комплектом составила 4,6 млрд долларов по курсу на момент подписания соглашения.

Как тогда заявил министр обороны Польши, приобретение новейших самолетов позволит усилить боевые возможности истребителей F-16 и полностью избавиться от «изношенных советских самолетов, не имеющих боевой ценности». Весной 2023 года Польша и Словакия передали Украине партию истребителей МиГ-29, правда, их состояние было таким, что все самолеты пошли на запчасти в силу непригодности к летному использованию. Кроме того, на вооружении польских ВВС состоят советские истребители-бомбардировщики 1980-х годов Су-22М4.

Спустя пять лет после озвучивания главой польского военного ведомства планов по закупке американских истребителей корпорация Lockheed Martin приступила к сборке первого самолета F-35A Lightning II для ВВС Польши на заводе в Форт-Уэрте, штат Техас. О начале производства самолетов в рамках контракта с Варшавой сообщают западные СМИ.

На сайте Минобороны Польши датой подписания контракта означено 31 января 2020 года, вся партия самолетов должна поступить в период с 2024 по 2030 годы. Первые шесть самолетов будут временно развернуты в 2024-2025 годах на одной из авиабаз на территории США для обучения летного и технического персонала ВВС Польши. Прибытие первых F-35A в страну ожидается в конце 2025-2026 годах. По данным западной прессы, за время с момента подписания контракта общая стоимость закупки истребителей выросла почти в полтора раза и теперь составляет около 6,5 млрд долларов.