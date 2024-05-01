Противолодочные самолеты Ил-38Н провели тренировку по поиску подлодок в Охотском море

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Экипажи противолодочных самолетов Ил-38Н морской авиации выполнили плановые полеты над акваторией Охотского моря, в ходе которых отработали поиск подводных лодок условного противника. Об этом сообщила пресс-служба Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту (ТОФ).

"Экипажи противолодочных самолетов Ил-38Н морской авиации Тихоокеанского флота выполнили плановые полеты над акваторией Охотского моря. В ходе полетов экипажи двух Ил-38Н отработали поиск, классификацию и слежение за подводными лодками условного противника с комплексным применением современных радиолокационных и гидроакустических средств обнаружения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что была проведена тренировка по условному сбрасыванию гидроакустических буев, а командиры экипажей Ил-38Н отработали передачу данных на корабли ТОФ, действующие в море.