Эксперт считает, что поставки Киеву Leopard носят медийный характер

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Военная техника стран Запада, в частности танки Leopard, поставляются Киеву зачастую в ненадлежащем состоянии. Эта помощь имеет медийный эффект, но для фронта такая техника непригодна, сообщил ТАСС военный эксперт, программный директор Академии политических наук, старший научный сотрудник Института Латинской Америки Российской академии наук (ИЛА РАН) Александр Степанов.

Ранее в некоторых Telegram-каналах начал распространяться документ одной из воинских частей Украины, в котором перечислены проблемы, выявленные в поставляемых Киеву танках Leopard. Среди неисправностей - проблемы с двигателями, проводкой и системами наведения.

Эксперт уточнил, что в отдельных случаях есть неполадки с системами управления и прицеливания. "Все это говорит о том, что бывшая в употреблении техника зачастую непригодна сразу к боевому использованию, вероятно, не вся прошла в достаточной мере полноценное техническое обслуживание перед передачей. <…> Но если тенденция такова, что большая часть техники приходит с серьезными неисправностями, можно сделать вывод, что данная помощь низкоэффективна и прежде всего имеет публичный медийный характер якобы оказываемого содействия. На деле эта техника непригодна для использования на фронте", - сказал Степанов.

Он уточнил, что европейцы таким образом просто зачищают свои склады старой техники под новые образцы военно-промышленного комплекса - как регионального, так и американского. Также, продолжил эксперт, можно сделать вывод об отношении партнеров по линии НАТО к жизням военнослужащих ВСУ, которые по большому счету из-за этих неисправностей будут ставить под угрозу свои жизни во время боевых действий.

"Тут не следует исключать тот фактор, что где-то на промежуточных этапах хранения, возможно, данная техника просто разграбляется местными представителями, теми странами-транзитерами и хабами, где идет скопление подобных видов оружия. Это прежде всего Польша", - добавил он.

В конце марта министр обороны России Сергей Шойгу сообщал, что общие потери Вооруженных сил Украины с начала года составили свыше 71 тыс. человек, также уничтожено 11 тыс. единиц вооружения, в том числе 4 танка Abrams, 5 танков Leopard, 27 БМП Bradley и 11 пусковых установок ЗРК, включая 5 Patriot.