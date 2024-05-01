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Военное обозрение

Зеленский обвинил НАТО в невыполнении двух «важнейших» пунктов по поддержке украинской армии

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Источник изображения: topwar.ru

НАТО не выполняет взятые на себя обязательства, есть два «важнейших» пункта по поддержке украинской армии, которые до сих пор не реализованы. С таким заявлением выступил Зеленский на совместной пресс-конференции с генсеком альянса Столтенбергом.

Глава киевской хунты обвинил НАТО в невыполнении двух пунктов соглашения, из-за чего сейчас украинская армия якобы не может стабилизировать ситуацию на фронте. По его словам, НАТО обещала Киеву выполнить три требования: выделить финансы, своевременно поставлять оружие и отправлять на Украину необходимые ВСУ вооружения, а не то, что завалялось на складах. В общем, деньги выделили, но всё остальное — нет.

Стабилизация на фронте, мощь нашей армии, перехват инициативы, развертывание контрнаступательных действий — всё это зависит от трех главных пунктов. Первый пункт — это финансы. Второй пункт — своевременные поставки оружия, и третье — что конкретно доедет до Украины.

— заявил Зеленский.

Генсек НАТО пообещал похлопотать в Брюсселе, чтобы всё необходимое прибыло на Украину как можно быстрее.

Столтенберг прибыл в Киев накануне с необъявленным визитом и провел переговоры с Зеленским и спикером Рады Стефанчуком. О чем был разговор, неизвестно, но на пресс-конференции генсек НАТО не сказал ничего нового, повторив уже заезженные обещания о принятии Киева в альянс и о военной помощи.

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Страны
Украина
Проекты
NATO
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