КРВБ “RAAD” для ВВС Пакистана.

В отношении разработки крылатой ракеты воздушного базирования (КРВБ) под обозначением «Rааd» (другое наименование Hatf-VIII) известно, что в середине 90-х гг. ВС Исламской Республики Пакистан (ИРП) установили контакт с южноафриканской компанией Kentron (являлась структурным подразделением Armscor), специалисты которой разработали в интересах ВВС ИРП такие планирующие корректируемые бомбы как H-2 (с телевизионным наведением) и Н-4.

Южноафриканские специалисты в1990-х годах также вели разработку КРВБ большой дальности под обозначением MUPSOW, позволяющей ВВС наносить удары по высокоценным объектам противника без входа в зону действия ПВО.

Опытная КР MUPSOW от компании «Kentron»

После приобретения конструкторской документации работу над MUPSOW в версии для ВВС Пакистана продолжили в начале 2000-х гг. специалисты Pakistan Aeronautical Complex в сотрудничестве с Национальной инженерно-научной комиссией (National Engineering & Scientific Commission). Достоверно известно, что научно-исследовательская и опытно-конструкторская работы над КРВБ «Raad» находилась под контролем расположенного в Исламабаде Института стратегических наук (Institute of Strategic Studies Islamabad, ISSI).

Пакистанские специалисты использовали некоторые узлы и агрегаты от КР «Hatf-VII» и создали ракету с прямоугольным сечением корпуса и Н-образным хвостовым оперением, что отрицательно сказалось на радиолокационной заметности боеприпаса. Длина ракеты составила 4,85 м, диаметр корпуса 0,52 м, стартовая масса 1100 кг. Размах крыла – 1,9 м. Максимальная дальность пуска оценивается в 350 км.

КРВБ «Raad» с Н-образным хвостовым оперением

В отношении системы навигации ракеты в модификация «Raad-1» известно, что автоматическая система управления полетом скопирована с американской TERCOM при содействии китайских коллег из Пекинского института автоматизированного оборудования управления (Beijing Automated Control Equipment Institute, BACEI). Система наведения выполнена на основе приемника сигнала системы глобального позиционирования GPS. Боевая часть (бетонобойная или кассетная) предназначена для поражения взлетно-посадочных полос аэродромов ВВС Республики Индия, на которых дислоцированы истребители типа Су-30МКИ.

Начиная с 2017 г., китайские специалисты из 3-его НИИ Китайской аэрокосмической научно-промышленной корпорации (China Aerospace Science & Industry Corporation) подключились к работе над второй модификацией ракеты под обозначением «Raad-2». К основным отличиям, наблюдаемым визуально, следует отнести Х-образное хвостовое оперение и воздухозаборник с измененным профилем.

С высокой вероятностью производство корпуса ракеты налажено на 624-ом заводе Северной промышленной корпорации (NORINCO 624 plant, также известном как Harbin Jiancheng Group Company Ltd. ), расположенном в пров. Хэйлунцзян, г. Харбин. Указанная компания осуществляет серийный выпуск кассетных боеприпасов типа TL-500 и корректируемых авиабомб серии TG (подробнее тут), входящих в номенклатуру авиационных средств поражения истребителя-бомбардировщика «Цзянь-16».

Авиационная планирующая бомба TL-500

Благодаря содействию Пекинского института энергетического машиностроения (Beijing Power Machinery Institute) КРВБ «Raad-2» оснастили новейшим турбовентиляторным двигателем WS-500 (длина 1,2 м, диаметр 0,35 м, масса 500 кг), который обеспечивает максимальную дальность применения 600 км. С учетом этого параметра истребители JF-17 BlockII могут осуществлять пуски данных ракет из воздушного пространства Пакистана – на значительном удалении от зоны обнаружения ЗРК С-400 ПВО Индии.

Следует отметить, что предприятия ОПК КНР на выставке в Чжухае в 2022 г. впервые продемонстрировали оперенную планирующую кассетную бомбу AKF-98A, которая внешне очень похожа на «Raad-2».

Планирующая кассетная бомба AKF-98A

Вполне вероятно, что повышеное огневое могущество новой БЧ проникающего действия предназначено для уничтожения подземных КП, ПУ и других объектов ВС Индии.

Благодаря содействию 304-ого научно-исследовательского отдела China Aerospace Science & Industry Corporation система автоматического пилотирования основана на приемнике сигнала «Бэйдоу» (также использована в системе наведения бомбы «Takbir»), т.к. сигнал системы GPS может быть легко заглушен над территорией Индии.

Китайские разработчики убедили представителей ВВС Пакистана, что внедрение системы «Галилео» европейской разработки влечет значительные трудности, а российская «ГЛОНАСС» не обеспечивает необходимой точности позиционирования. Система наведения КРВБ «Raad-2» может включать модули телевизионного, инфракрасного наведения или РЛС миллиметрового диапазона.

Китайские специалисты пытаются убедить пакистанских партнеров в необходимости внесения двух радикальных изменений в КРВБ «Raad-2», а именно:

выполнить перенос раскладного оперения на верхнюю плоскость ракеты;

изменить профиль носовой части.

Эти меры позволят повысить маневренность/управляемость ракеты и подъемную силу при маневрах на малой и предельно малой высотах. В настоящее время максимальный угол атаки в самостоятельном полете составляет не более 15 градусов.

Все известные испытательные пуски ракет «Raad» выполнялись с истребителя Мираж-IIIEA. К настоящему моменту истребители JF-17Block2 адаптированы к пускам КРВБ «Raad». В 2023 г. к этим ракетам также планировалось адаптировать истребители J-10CP ВВС Пакистана. Определенный запас КРВБ «Raad-1» и «Raad-2» создан на авиабазах «Минас», «Скарду» (передовой аэродром в Кашмире), а также «Болари» (Карачи).

Начиная с 2023 г. ОПК Пакистана предлагает иностранным покупателям экспортную версию данной ракеты под обозначением TAIMOOR.

По материалам китайских специализированных изданий

Максим Казанин