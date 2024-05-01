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Китайская космическая станция примет туристов

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Фото: Sun Fengxiao / XinHua / Globallookpress.com
Фото: Sun Fengxiao / XinHua / Globallookpress.com.

Китайская космическая станция Tiangong будет принимать туристов

Китайская космическая станция Tiangong будет принимать туристов и астронавтов из других стран, заявил на пресс-конференции перед запуском пилотируемого космического корабля Shenzhou-18 замдиректора Китайского управления пилотируемой космонавтики Линь Сицян. Об этом сообщает издание SpaceNews.

«Мы ускорим изучение возможности приглашения международных астронавтов и туристов на космическую станцию», — сказал руководитель.

Сицян не привел подробностей о том, в какие сроки и на каких условиях Китай намеревается приглашать на Tiangong туристов и астронавтов из других стран.

Ранее пилотируемый корабль Shenzhou-18 был успешно выведен на околоземную орбиту. На борту находились три тайконавта — Е Гуанфу, Ли Цун и Ли Гуансу. На орбите в составе космической станции Tiangong экипаж пробудет около полугода.

ЖЗЛ

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Проекты
Шэньчжоу
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