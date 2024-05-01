Расчет БПЛА Иркутского ракетного соединения стал лучшим в испытании «Соколиная охота»

Расчет БПЛА Иркутского ракетного соединения стал лучшим в ходе испытаний «Соколиная охота» в масштабе Омского ракетного объединения. Об этом 30 апреля сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, предоставив фрагмент испытаний расчета-победителя.

В Барнаульском ракетном соединении завершился этап всеармейских испытаний «Соколиная охота» на звание лучшего расчета беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в масштабе Омского ракетного объединения. В отборочном этапе соревнований участвовали расчеты подразделений охраны и разведки ракетных соединений, на вооружении которых находятся боевые противодиверсионные машины «Тайфун-М», оснащенные комплексами с БПЛА типа «Элерон».

В ходе состязаний расчеты управления БПЛА коптерного и самолетного типа продемонстрировали навыки поисково-эвакуационного обеспечения, вывода разведчиков из засады, ведение воздушной разведки местности с целью обнаружения диверсионно-разведывательных групп. Кроме того, операторы БПЛА продемонстрировали подготовленность в огневой, физической и топографической подготовке.

«Руководитель отсек время, мы выдвинулись в заданную точку с комплексом «Элерон». Развернули его. Руководитель выдал нам задание на обнаружение в лесном массиве объектов — это КамАЗ, БТР, «Тайфун». Мы их обнаружили, сняли координаты, доложили руководителю. После разведки произвели посадку, свернули комплекс и выдвинулись к финишу, показав лучший результат», — рассказал оператор БПЛА Иркутского соединения РВСН.

15 апреля в Таджикистане стартовали двусторонние учения ВС России с местными военными. Сообщалось, что в учениях примут участие горные, мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, а также специалисты РХБЗ, БПЛА и мобильные группы РЭБ. Будут задействованы и экипажи авиационной группы на ударных вертолетах Ми-24 и транспортно-боевых Ми-8МТВ5-1.