Операторы дронов исключили урон гражданским в Харьковской области

Оператор БПЛА исключил попадание российских дронов по мирному населению

ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ., 30 апр - РИА Новости. Операторы беспилотников группировки войск прикрытия государственной границы, уничтожающие цели в Харьковской области, исключают возможность попадания российских дронов-камикадзе по мирному населению, все цели - только военного назначения, рассказал РИА Новости оператор БПЛА.

"Практически нулевая (вероятность - ред.), потому что у нас всегда идет разведка круглосуточная, соответственно, как только выявляется цель, производится доразведка обязательно, для того чтобы убедиться в том, что цель действительно не гражданское лицо", - сказал собеседник агентства.

По его словам, после того как разведка убедится, что цель военного значения, принимается решения отработать FPV-дронами. По его словам, на данном участке фронта бойцы в основном используют дроны российского производства.

"У птиц (БПЛА ВСУ - ред.), которые мы получали, у трофейных птиц, которые падали, не разбивались и не взрывались, они почему не взорвались, потому что у них нет самоликвидации и плюс не особо грамотно сделан датчик цели", - пояснил военнослужащий.

Собеседник агентства отметил, что в российских дронах запрограммирована самоликвидация, и если он не долетит до цели, то произойдет самоподрыв через несколько минут.

"И такого, то что птица упадет и кто-нибудь потом случайно на нее наткнется и взорвется, такого просто априори быть не может", - уточнил боец.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.