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ТАСС

Мадуро заявил, что США планируют и инициируют военные конфликты в мире

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Дружинин

КАРАКАС, 30 апреля. /ТАСС/. США планируют и инициируют военные конфликты по всему миру: против России, Палестины, Китая. Об этом заявил в понедельник президент Венесуэлы Николас Мадуро в авторской программе "С Мадуро плюс" телеканала Venezolana de Television.

"США спланировали ряд военных конфликтов" об этом говорит выделение на эти цели $95 млрд, указал Мадуро. "Война Украины против России спланирована в течение как минимум 20 лет для того, чтобы разрушить мощь России, но [США] не смогли это сделать. Россия сегодня сильнее в экономике, политике, социальном, технологическом и военном плане", - подчеркнул венесуэльский лидер.

Война в Палестине ведется, чтобы "утвердить власть сионизма на Ближнем Востоке", отметил Мадуро и указал, что США "сегодня пытаются развязать войну в Тайване против братского Китая".

Президент сообщил, что США установили на спорной с Гайаной территории Гайаны-Эссекибо, которую Венесуэла считает частью своей страны, базы ЦРУ и Южного командования ВС США. "Они планируют развязать здесь военный конфликт", - отметил Мадуро. Он также указал, что "$95 млрд, которые на прошлой неделе были выделены на войну Украины против России, для уничтожения и геноцида сионизма против палестинского народа, а также чтобы развязать войну в Тайване внутри Китая, пойдут на нужды американской военной промышленности, чтобы поддержать экономику США и доллар".

Для США "война - это политический и экономический бизнес", - заявил президент Венесуэлы. 

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Страны
Венесуэла
Гайана
Китай
Россия
США
Тайвань
Украина
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