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ТАСС

Разработчик сообщил о создании оснащенной ИИ передвижной РЭБ-системы "Абзац"

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Источник изображения: НПП "Герань"

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Российские специалисты разработали передвижную платформу-антидрон "Абзац" с возможностями искусственного интеллекта, изделие способно заглушить все действующие частотные диапазоны и уже применяется в зоне спецоперации. Об этом ТАСС сообщил генеральный конструктор научно-производственного предприятия (НПП) "Герань" Олег Жуков.

"В передвижной платформе постановки преднамеренных помех "Абзац" реализованы алгоритмы искусственного интеллекта. Данный комплекс может перемещаться по траектории и без участия оператора выполнять задачи по радиоэлектронной борьбе. Изделие уже применяется в зоне спецоперации", - заявил Жуков.

Разработчик подчеркнул, что платформа оснащена функцией удаленного включения системы генерации помех. "Абзац" может заглушить весь спектр частот, на которых передвигаются или летают беспилотные аппараты, даже оснащенные системой псевдослучайной перестройки рабочей частоты", - отметил специалист.

Скорость передвижения платформы - от 5 до 25 км/ч. Грузоподъемность - 120 кг. Дальность глушения - 300-600 м. "Абзац" работает во всех действующих частотных диапазонах. 

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Страны
Россия
Проекты
AI
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