Кононенко заявил, что каждый выход в открытый космос является дорогостоящей операцией

МКС, 30 апреля. /ТАСС/. Каждый выход в открытый космос является дорогостоящей операцией, в которой задействовано огромное количество специалистов на Земле, передает специальный корреспондент ТАСС на Международной космической станции (МКС), командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко.

Кононенко и Николай Чуб 24 апреля совершили первый в этом году выход в открытый космос. "Мы очень профессионально подходим к нашему делу, понимая, что сам по себе "выход" - дорогостоящая операция, в которой задействовано огромное количество специалистов на земле. Поэтому мы большое внимание уделяем подготовке к нему именно здесь, на борту МКС. Отсюда и успешность наших ВКД (внекорабельная деятельность - прим. ТАСС)", - заявил космонавт.

Спецкор ТАСС также рассказал о подготовке к каждому "выходу". "Земля присылает нам бортовую документацию, радиограммы и обучающие видеоролики для подготовки к ВКД. Все материалы мы внимательно изучаем, детально обсуждаем друг с другом циклограмму работы, обговариваем наши действия и распределяем задачи, продумываем, как будем располагать выносимое оборудование в шлюзовом отсеке, как будем передавать его друг другу, какие фалы и в какой последовательности будем использовать. Именно это и позволяет нам экономить время и силы непосредственно во время самого "выхода", - отметил Кононенко.

По его словам, также космонавты много времени проводят у иллюминаторов, изучая трассу переходов. "Обсуждаем заранее, где лучше пройти, потому что в скафандре крайне ограниченный обзор. Достаточно сложно сориентироваться и понять, где ты находишься. Мы также договариваемся, на что нужно обратить внимание в определенных местах, запоминаем номера поручней в зонах, где будут выполняться работы. Все это колоссально помогает нам быстрее ориентироваться во время выхода, мы тратим меньше времени на переходы и поиск мест крепления в рабочих зонах", - подчеркнул Кононенко.

Специалист добавил, что по итогам подготовки к ВКД космонавты имеют полную картину последовательности действий, слаженно и синхронно следуют плану, поддерживая друг друга.