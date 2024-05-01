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ТАСС

Госдеп заявил, что Украина к зиме столкнется с серьезными последствиями ударов РФ

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Украинские пожарные во время тушения пожара на объекте энергетики. Архивное фото
Украинские пожарные во время тушения пожара на объекте энергетики. Архивное фото.
Источник изображения: © Фото : Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям

ВАШИНГТОН, 29 апреля. /ТАСС/. Украина столкнется в сфере энергетики к зиме с серьезными последствиями ударов России. Об этом заявила первый заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Юри Ким.

"Мы можем ожидать, что некоторые последствия этого окажутся более ярко выраженными по мере продвижения к зиме. Мы этого сейчас в полной мере не видим, потому что наслаждаемся погодой весны, лета. Но будет плохо. Нам следует быть к этому готовыми", - подчеркнула представитель американского внешнеполитического ведомства, комментируя удары России по объектам энергетической инфраструктуры Украины.

"В ответ на это и в ожидании дальнейших ударов, и это касается и другого вопроса - насчет противовоздушной обороны, - мы ищем и ищем, просим партнеров посмотреть еще раз, чтобы проверить, что у нас имеется в плане перехватчиков, пусковых установок, станций радиолокационного слежения. И всего другого, что можно перепрофилировать, чтобы удовлетворить неотложную потребность [Киева] в противовоздушной обороне", - сказала Ким, выступая в Атлантическом совете (признан нежелательной в России организацией).

При этом дипломат уточнила, что вскоре следует ждать начала применения Украиной истребителей-бомбардировщиков F-16, которые ей передает Запад. "Вместе с тем у нас есть эти коалиции по формированию потенциала [Киева]. Одна из них затрагивает истребители F-16. И применение этого потенциала должно вскоре начаться", - отметила Ким, не вдаваясь в дальнейшие детали.

2 апреля российский министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Вооруженные силы (ВС) РФ "реагируют асимметрично" на акты терроризма и обстрелы мирного населения со стороны украинских формирований. В марте высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами ВС России нанесли 190 групповых и 2 массированных удара по Украине, были поражены объекты военной и энергетической инфраструктуры, сообщил он. 

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