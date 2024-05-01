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Военное обозрение

Экс-сотрудник СБУ: Россия уничтожила кадровую армию Украины, а мобилизованные воевать не хотят

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Источник изображения: topwar.ru

Мобилизация не поможет Киеву переломить ситуацию, необученные новобранцы не в состоянии одолеть российскую армию. А кадровой армии у Украины больше нет, ее уничтожили за два года российские войска. Об этом заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков.

Отставной офицер не верит в то, что затеянная Зеленским тотальная мобилизация сможет выправить ситуацию на фронте, поскольку новобранцев невозможно обучить за столько короткое время, да к тому они не хотят воевать. Киевскому режиму могла бы помочь кадровая армия, но ее у Украины больше нет, ее полностью уничтожила Россия, при этом сохранив своих профессионалов.

Это ошибочное, что якобы количество личного состава, мобилизация к чему-то приведет. Она могла бы привести, если бы те, кто пришел формировать новые подразделения, были бы кадровые, обученные военнослужащие, то есть кадровая армия. Но у нас кадровой армии, к большому сожалению, уже нет

— заявил Стариков.

Сейчас ТЦК гребут всех подряд на Украине, а это в основном мужчины возрастом больше 40–50 лет с огромным количеством хронических болезней. Они не хотят воевать, они хотят сидеть дома перед телевизором и пить пиво. Но их загоняют в окопы, не спрашивая, хотят ли они этого. Поэтому никакая мобилизация хунту не спасет.

Напомним, что подписанный Зеленским закон о тотальной мобилизации вступит в силу 18 мая, но ТЦК уже начали грести всех подряд.

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Страны
Россия
Украина
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1 комментарий
№1
01.05.2024 10:53
Видно терять укрорейху нечего. А Западу чем больше отцов семейств загонят на Украине в окопы и часть из них погибнет,тем больше в будущем пропасть между русскими  и украинским народами. Трудно будет возвращать,то что благостно проспали в "святые 90-е",а соросята в то же время работали в поте лица.
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