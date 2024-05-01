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Мобилизация не поможет Киеву переломить ситуацию, необученные новобранцы не в состоянии одолеть российскую армию. А кадровой армии у Украины больше нет, ее уничтожили за два года российские войска. Об этом заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков.
Отставной офицер не верит в то, что затеянная Зеленским тотальная мобилизация сможет выправить ситуацию на фронте, поскольку новобранцев невозможно обучить за столько короткое время, да к тому они не хотят воевать. Киевскому режиму могла бы помочь кадровая армия, но ее у Украины больше нет, ее полностью уничтожила Россия, при этом сохранив своих профессионалов.
— заявил Стариков.
Сейчас ТЦК гребут всех подряд на Украине, а это в основном мужчины возрастом больше 40–50 лет с огромным количеством хронических болезней. Они не хотят воевать, они хотят сидеть дома перед телевизором и пить пиво. Но их загоняют в окопы, не спрашивая, хотят ли они этого. Поэтому никакая мобилизация хунту не спасет.
Напомним, что подписанный Зеленским закон о тотальной мобилизации вступит в силу 18 мая, но ТЦК уже начали грести всех подряд.