Войти
Военное обозрение

Немецкий эксперт: следующие два месяца боевых действий будут крайне тяжёлыми для ВСУ

366
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Украинской армии предстоят два тяжелых месяца боевых действий, когда ситуация будет критической для Киева, поскольку в ближайшее время ожидается успешное наступление ВС РФ.

В эфире немецкого телеканала Die Welt эксперт Мюнхенского университета бундесвера Карло Масала выразил уверенность, что российская армия в ближайшее время начнет масштабное наступление, в результате которого уже в июле текущего года, вероятнее всего, ВСУ будут вынуждены оставить Краматорск, что станет тяжелым ударом для Киева.

По мнению немецкого аналитика, российское руководство сделало абсолютно правильные предположения относительно усталости Запада от непрекращающихся расходов на помощь Киеву. При этом Масала отметил, что голоса тех, кто считает, что Украине был уже оказан достаточный объем военной помощи, звучат все убедительнее, вследствие чего постепенно растёт сопротивление выделению дальнейшей помощи Киеву.

Британское издание Financial Times, в свою очередь, убеждено, что на конец мая или начало июня Россия якобы готовит крупное наступление. На это, по мнению экспертов, указывают масштабные ракетные удары по Харькову и другим стратегически важным городам. Источники издания в ВСУ заявил, что опасаются наступления на Харьков силами недавно сформированной российской группировки войск "Север". При этом как украинские, так и западные эксперты уверены, что именно Харьков является наиболее вероятным направлением грядущего наступления ВС РФ. Однако, украинские официальные лица неоднократно заявляли, что не видят никаких признаков готовящегося российского наступления на Харьков. Правда, теперь многие решили изменить мнение, но всё же имеет место явная неопределённость для киевского режима в плане того, куда последует основной удар ВС РФ и точно ли он последует в указанные месяцы.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Германия
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
05.02.2008
На Defexpo India 2008 Россия "сделает акцент" на стрелковом оружии
25.12.2007
Танковый мираж Т-95
17.07.2007
Россия приостановила участие в ДОВСЕ, но дала Западу время на раздумья
07.05.2007
Юрий Балуевский: про ПРО
02.03.2007
Эксгумация РСМД
17.01.2007
Аэронавты XXI века
27.12.2006
Масорин: строительство ВМФ будет не только продолжено, но и расширится
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.05 19:17
  • 4
МС-21 готовится к первому полету
  • 01.05 17:28
  • 93
В США оценили российские Су-34 с УМПК
  • 01.05 17:19
  • 12
Севморпути нужны железные дороги и мосты
  • 01.05 16:53
  • 1124
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 01.05 16:30
  • 11
США желают увеличения военного присутствия Индии в Индо-Тихоокеанском регионе для сдерживания КНР - СМИ
  • 01.05 16:29
  • 486
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 01.05 13:52
  • 277
Космонавтика Илона Маска
  • 01.05 13:35
  • 26
Глава Военного комитета НАТО заявил о необходимости проведения дополнительной мобилизации на Украине
  • 01.05 13:20
  • 7
Какое оружие может оказаться эффективным против боевых беспилотников
  • 01.05 13:10
  • 31
Национальная политика и миграция
  • 01.05 13:05
  • 1
«Известия» показали работу расчета ПЗРК «Верба» в зоне спецоперации
  • 01.05 12:59
  • 297
Главком ВМФ России: проработан вопрос о создании нового авианосца
  • 01.05 12:52
  • 1
Уйти от ракеты. Почему бомбардировщики Ил-28 почти не несли потерь
  • 01.05 12:45
  • 1250
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 01.05 12:42
  • 4
Ракета на колесах