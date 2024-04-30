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Военное обозрение

Энтони Блинкен: НАТО не вынашивала и не вынашивает никаких планов против России

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Источник изображения: topwar.ru

России не о чем беспокоиться, НАТО никогда не вынашивала никаких замыслов против Москвы, и вообще это оборонительный альянс. С таким заявлением выступил глава американского Госдепа Энтони Блинкен, прибывший в Саудовскую Аравию.

Госсекретарь США, выступая в рамках Всемирного экономического форума в Эр-Рияде, попытался убедить присутствующих в том, что Североатлантический альянс «белый и пушистый», никаких планов против России не разрабатывал и не собирается разрабатывать. И вообще, это злые русские наговаривают на НАТО, которая создавалась как оборонительный альянс.

Как я ранее упоминал, НАТО — это оборонный альянс. У него нет никакого злого умысла в отношении РФ, никогда этих замыслов не было и не будет.

— заявил Блинкен, добавив, что на сегодняшний день НАТО стала еще сильней, потому что в нее вступили Швеция и Финляндия.

Пока Блинкен с трибуны нагло врет, альянс продолжает наращивать силы рядом с российскими границами, даже не скрывая, что это всё готовится против России, которую в прошлом году официально назвали «самой серьезной и непосредственной угрозой безопасности» странам Запада. Кроме того, в прошлом году был принят и утвержден всеми странами альянса план боевых действий на случай конфликта с Россией.

В Вашингтоне и Брюсселе пытаются всех убедить, что это Россия вынашивает планы по нападению на Европу, хотя в Москве неоднократно заявляли, что это откровенный бред.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Саудовская Аравия
США
Финляндия
Швеция
Проекты
NATO
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