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Военно-политическое обозрение (Беларусь)

Танцы с бубном: США, Украина и военная помощь

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Танцы с бубном: США, Украина и военная помощь
Танцы с бубном: США, Украина и военная помощь.
Источник изображения: belvpo.com

Танцы с бубном вокруг предоставления помощи США киевскому режиму напоминают плохую комедию, где актеры сыграли как минимум неубедительно. В добавок к этому американцы показали свою способность держать киевскую власть на коротком поводке. В данном контексте важно понимать, что вся так называемая военная помощь за несколько месяцев была доставлена на базы в Польше и Румынии и, по сути, ожидала лишь формального одобрения Конгресса на финансирование американского ВПК.

В свою очередь, Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе своего выступления на Всенародном собрании (ВНС) 25 апреля отметил, что Запад рассматривает Восточную Европу как потенциальный театр военных действий.

Он рассказал, что в декабре 2023 года на польской территории уже введены в эксплуатацию базы противоракетной обороны США в Редзиково.

«Возможность применять размещенные на ней крылатые ракеты «Томахок», способные поражать цели на всю глубину территории Беларуси и европейской части Российской Федерации, расцениваем как реальную угрозу. Мы фиксируем факты непрерывного ведения воздушной и космической разведки на восточном направлении со стороны западных государств. Задействован практически весь имеющийся арсенал стран НАТО – от самолетов стратегической разведывательной авиации до беспилотных летательных аппаратов, а также соответствующие возможности стран-партнеров», – отметил Президент.

Не менее серьезными и жесткими заявлениями относительно сложившейся военно-политической обстановки вокруг Беларуси в ходе ВНС отметились глава КГБ Беларуси Иван Тертель и Министр обороны Виктор Хренин.

Между тем, президент США Джо Байден решил сравнить сегодняшнюю обстановку в Восточной Европе с событиями 11 сентября 2001 года – терактом на башни близнецы в Нью-Йорке. Он напомнил, что это событие послужило триггером для стран альянса использовать статью 5 Устава НАТО, которая гласит, что атака на одного из членов альянса считается атакой на всех его членов. Тогда страны альянса вторглись в страны Ближнего Востока под предлогом борьбы с терроризмом. Вот так символично Байден подбодрил своих союзников в Прибалтике и Польше, которые якобы стоят на очереди у России после Украины.

В то же время, постоянные заявления киевского режима о намерении уничтожить Крымский мост вызывают особую обеспокоенность. Важно понимать, что Крымский мост является стратегически важным объектом, связывающим Крым с материковой частью России. Его уничтожение может иметь серьезные последствия, включая гуманитарный кризис в Крыму и дальнейшую эскалацию конфликта.

Важно понимать, что Запад во главе с американцами и британцами – главными движителями неонацистского киевского режима в борьбе с Россией, уже почти подготовил ВСУ для проведения операций на Крымский полуостров, в частности, на Крымский мост. Ракетное вооружение, самолеты F-16, БПЛА дальнего радиуса действий, БЭКи в совокупности с актуальной разведывательной информацией 24/7, по мнению лидеров западных стран должны реализовать данный замысел летом 2024 года. В дальнейшем сценарий может быть следующим: «Будут ли наступать ВСУ? – Будут и очень скоро!».

В завершение подчеркнем, что обстановка вокруг Украины продолжает усугубляться, а действия США в нашем регионе, включая насыщение стран Балтии и Польши современными средствами поражения, могут привести к долгосрочным негативным последствиям не только для всего региона Восточной Европы, но и потенциально для всего мирового сообщества

Николай Крылов

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Белоруссия
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Румыния
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