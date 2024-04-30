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Время электроники

В Свердловской области построят завод по производству морозостойких микропроцессоров «Мультиклет»

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Микропроцессор «Мультиклет»
Микропроцессор «Мультиклет».
Источник изображения: russianelectronics.ru

На запуск предприятия надо 20 млрд рублей. Компания-разработчик попросила деньги в правительстве.

Компания «Мультиклет» из Екатеринбурга разработала мультиклеточную архитектуру для процессоров. Эта технология повышает живучесть и надежность процессора. Такие свойства могут быть полезны в отраслях промышленности, где нужна высокая надежность процессоров, — космос, работа в Арктике и нефтегазовый сектор.

Разработчикам необходимо 20 млрд рублей на запуск завода по производству микроэлектроники. Об этом рассказал генеральный директор компании Борис Зырянов во время совещания научно-промышленных кластеров двойного назначения в УрО РАН. Предприятие хотят построить в Свердловской области, так как здесь есть кадровый, научный и промышленный потенциал.

«Мы разрабатываем совершенно новую технологию. Поскольку у нас в стране будет две архитектуры — «Эльбрус» и RISC-V — мы решили делать процессор RISC-V. Это будет очень мощный процессор, он будет удовлетворять потребности практически всех промышленных предприятий. И по мощности, и по энергопотреблению», — сказал Зырянов.

Представители предприятия написали письмо председателю правительства, также была переписка с Министерством инвестиций России, но пока финального ответа нет.

«Через два года, когда серый импорт окончательно закончится, мы будем готовы удовлетворить весь спрос. Сейчас у страны не должно быть вопросов по стоимости. Если хотите дешевле, это у американцев. У нас в стране таких производств еще нет. Или свое, или дешевле», — объяснил Зырянов.

По словам Зырянова, все подобные производства в мире убыточные. Поэтому они существуют за счет дотаций от государства.

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Россия
США
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Арктика
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