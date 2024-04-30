TSMC начнёт выпуск 1,6-нм чипов в 2026 году

Но первая партия предназначена вовсе не для смартфонов, а для систем искусственного интеллекта

Компания Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC), крупнейший контрактный производитель чипов и ключевой поставщик Nvidia и Apple, намерена начать производство 1,6-нанометровых процессоров во второй половине 2026 года. TSMC представила свою новую технологию A16 на конференции в Санта-Кларе, Калифорния. Компания отметила, что первыми новейшие чипы получат разработчики решений искусственного интеллекта, а не производители смартфонов, как это обычно бывает.

По сообщению TSMC, новая технология предусматривает использование нанолистовых транзисторов, которые состоят из тончайших слоёв кремния, и так называемого «питания в обратном направлении». Это новый подход, когда питание подаётся с обратной стороны кремниевой пластины, что позволяет избежать сложной внутренней проводки и повысить энергоэффективность. Кстати, Intel утверждает, что первой в отрасли освоит такой тип питания: его планируется внедрить в 2-нм техпроцесс Intel 20A и 1,8-нм 18A уже в 2025 году.

Компания TSMC также рассказала, что не считает необходимым использование новых литографических машин High-NA EUV от ASML для создания чипов по технологии A16. Как мы уже писали, установки будут очень дорогими: стоимость одной такой машины составит порядка 380 млн долларов. Intel ранее заявляла, что первой начнёт использовать это оборудование для создания своих 1,4-нм чипов 14A.