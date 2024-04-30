Китайские ученые разрабатывают сверхскоростную субмарину с лазерным двигателем

Гонконгское издание South China Morning Post со ссылкой на специалистов Харбинского инженерного университета сообщило, что ВПК Китая близок к созданию сверхскоростной субмарины с лазерным двигателем.

Впервые идею использовать лазер в качестве двигателя для подводных лодок выдвинули японские ученые 20 лет назад. Ее суть состоит в том, что лазеры под водой генерируют плазму, создавая детонационную волну, которая приводит подводное судно в движение со скоростью реактивного двигателя. Все это время их китайские коллеги прикладывали колоссальные усилия в попытках выяснить секрет уникальной лазерной технологии. И вот, как утверждают исследователи из Харбина, им это удалось. Чтобы субмарина могла стремительно передвигаться под водой, ее покроют тончайшими оптическими волокнами, излучающими лазерные лучи мощностью до 70000 ньютонов, что соизмеримо с показателями реактивного двигателя при мощности лазера всего два мегаватта. В процессе движения поверхность субмарины покрывается слоем пузырьков (в следствие эффекта суперкавитации), которые становятся своеобразной смазкой, многократно увеличивая скорость судна. При этом оно движется практически бесшумно, поскольку у него полностью отсутствуют механические шумы. Если удастся воплотить столь революционную идею в «железо», Китай станет безусловным лидером в создании подводных лодок нового поколения.

Александр Агеев