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Военное обозрение

Опубликованы кадры боевого применения ВС РФ «танков-черепах» под Часовым Яром

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Источник изображения: topwar.ru

В сети опубликованы кадры, на которых можно увидеть боевое применение российских "танков-черепах" в районе Часова Яра.

На кадрах объективного контроля запечатлен штурм позиций ВСУ танком, который обшит листами металла и защищен от атак беспилотников системой РЭБ. Ранее танки с подобной дополнительной защитой применялись на других участках линии боевого соприкосновения. При этом впервые такой танк был замечен под Красногоровкой, где он под плотным огнем артиллерии противника смог заехать в центр населенного пункта, успешно выполнить поставленную задачу и невредимым вернуться на исходную позицию. Конструкция продемонстрировала свою высокую эффективность и способность защитить бронетехнику от атак вражеских дронов, вызвав своей неуязвимостью удивление у противника.

Источник изображения: topwar.ru

Источник изображения: topwar.ru

Помимо установленной на боевую машину дополнительной защиты в виде металлических листов такие танки и бронемашины, количество которых продолжает стремительно увеличиваться, оборудуются и мощными комплексами РЭБ, состоящими из нескольких устанавливаемых на крыше конструкции систем.

Помимо прочего, на руку новой разработке российских военных играет все более ощутимая нехватка у боевиков киевского режима артиллерийских боеприпасов, вследствие чего ВСУ вынуждены применять против бронетехники преимущественно беспилотники.

Как отметил немецкий эксперт Ю.Репке, ели ВС РФ решат вопрос с отражением дронов, то отсутствие снарядов станет для ВСУ по-настоящему фатальным.

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