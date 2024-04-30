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ТАСС

В Киеве хотят, чтобы Запад быстрее поставлял Украине оружие

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Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве. Архивная фотография
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве. Архивная фотография.
Источник изображения: © AP Photo / Evgeniy Maloletka

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Власти Украины считают, что западное вооружение не прибывает на Украину вовремя, и хотят, чтобы его поставки ускорились. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Своевременная поддержка нашей армии. Сегодня позитива по этому пункту пока еще я не вижу. Поставки [оружия] есть, они пошли, понемногу пошли. Необходимо этот процесс ускорить", - сказал он на пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, который прибыл в Киев с визитом. Видеозапись мероприятия размещена на сайте альянса.

При этом Зеленский отметил, что необходимая для Киева стабилизация обстановки в зоне боевых действий, перехват инициативы на поле боя, новая попытка контрнаступления, а также мощь украинской армии зависят от действий стран Запада: выделения финансирования с их стороны, своевременности поставок помощи и конкретных видов вооружений, которые доставят на Украину.

"Для нас очень важно, что за эти деньги мы получим. И вот это что - это самое главное. Я уже не говорю про четвертый пункт: <...> где мы можем применять то или иное оружие. Это отдельная беседа", - добавил украинский лидер.

Ранее Зеленский утверждал, что Вооруженные силы Украины формируют новые бригады, но они нуждаются в поставках западного оружия и техники. По его словам, Киеву в первую очередь нужны дальнобойные ракеты, истребители-бомбардировщики F-16 и не менее семи комплексов ПВО Patriot и ракеты к ним, причем срочно. 

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Страны
Украина
Продукция
F-16
Patriot ЗРК
Проекты
NATO
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