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ТАСС

На Украине думают, как защитить от ударов РФ истребители F-16 на аэродромах

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Истребители F-16
Истребители F-16.
Источник изображения: gazeta.ru

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Украинские военные в настоящее время разрабатывают различные варианты защиты на аэродромах истребителей F-16, которые страны Запада обещают предоставить Киеву, от ударов сил РФ. Об этом заявил представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Илья Евлаш.

"Необходимо правильно подготовить место их [истребителей F-16] базирования, размещения. Это колоссальные средства, если мы говорим, например, о создании разных подземных укрытий, бункеров, где они могут храниться. Для этого также нужно время. Поэтому сейчас разрабатываются другие разнообразные методы и варианты относительно того, как именно и где их можно будет размещать", - сказал он в эфире телеканала "Рада".

Евлаш подчеркнул, что F-16 будут размещать рассредоточено на разных типах взлетных полос и аэродромов. "Уже есть определенные наработки, как можно будет безопасно разместить самолеты F-16 на Украине для того, чтобы они могли оперативно выполнять свои задачи и защищать наше воздушное пространство в частности", - добавил он.

Украина уже давно просит партнеров передать ей истребители F-16. Однако на Западе подчеркивают невозможность поставок Киеву таких самолетов без должной предварительной подготовки пилотов и персонала наземных служб. Нидерланды, Дания, США и несколько других западных стран в настоящее время принимают активное участие в подготовке украинских летчиков. В конце февраля премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что первая партия F-16 поступит на Украину весной текущего года. Премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо и министр обороны королевства Людивин Дедондер информировали, что Брюссель поставит Украине свои самолеты F-16, средства и ракеты ПВО "как можно раньше" до конца 2024 года.

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что поставки Украине новых вооружений, в том числе F-16, не изменят ситуацию на фронте, однако приводят к затягиванию ситуации. Он также отмечал, что эти истребители в случае их появления у ВСУ будут гореть так же, как немецкие танки "Леопард". 

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