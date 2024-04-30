В РАН подготовили программу по освоению Луны до 2050 года

Российская лунная база

По словам президента РАН, Геннадия Красникова, которые он привел на заседании Совета Федерации, несмотря на неудачу с «Луной-25», в дальнейшем лунная программа в России будет продолжена и уже сформирован перечень мероприятий до 2035 года и основные этапы до 2050 года.

Как планируется, российские космонавты отправятся на Луну ближе к 2040 году, где займутся подготовкой к будущему развертыванию российской лунной базы, а также «закрепят приоритет» страны на спутнике. В дальнейшем, до 2050 года, начнут возводить первые объекты самой лунной базы, отрабатывать технологии добычи непосредственно на Луне кислорода и воды, а также изучать возможности добычи и переработки «местных» материалов и ресурсов.

В РАН подготовили программу по освоению Луны

Также дорожная карта содержит этап программы после 2050 года, в ходе которого планируется применять ресурсы Луны для изучения космоса, включая извлечение редких материалов и обеспечение дальних космических миссий, для чего на Луне построят площадки по производству, а также хранению топлива.

Макс Антонов