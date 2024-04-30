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Техкульт

Для российского сверхзвукового самолета созданы системы управления

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Для российского "Стрижа" созданы системы управления

На недавних «Чаплыгинских чтениях» в Новосибирске выступил заместитель главы ЦАГИ Александр Медведский, который рассказал о текущем прогрессе создания российского сверхзвукового пассажирского самолета, также известного как проект «Стриж».

По словам Медведского, специалисты уже завершили разработку высоконадежных интеллектуальных систем для автоматического, а также ручного управления будущим лайнером. Кроме того, ученые сформировали единое информационно-управляющее поле для кабины пилотов, в основе которого широко применяются алгоритмы искусственного интеллекта, машинного зрения и дополненная реальность.

Для российского Стрижа созданы системы управления

В настоящее время в ЦАГИ им.Жукoвского ведут подготовку к старту проектных работ, в ходе которых будет готовиться пилотажный стенд отечественного сверхзвукового гражданского самолета. Напомним, ранее говорилось о том, что полноценный демонстратор «Стрижа» вряд ли увидит свет раньше 2029 года, а первый прототип — не раньше 2040 года, что совпадает с мнением ректора МАИ Михаила Погосяна, который уверен, что российский сверхзвуковой джет появится в период с 2035 по 2040 год.

Макс Антонов

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Погосян Михаил
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