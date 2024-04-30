"Прорыв вполне реален": может ли ситуация в Очеретино обрушить фронт ВСУ

Полковник Ходаренок: взятие Очеретино может стать прорывом оперативного масштаба

Ситуация в населенном пункте Очеретино и его окрестностях для Украины сложилась откровенно отчаянная, так оценил происходящее обозреватель Forbes. Что вызвало панику у руководства ВСУ и может ли прорыв оборонительных позиций перерасти в полноценное обрушение фронта ВСУ - в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Что случилось в Очеретино

Когда российские войска прорвали оборонительные позиции ВСУ в районе населенного пункта Очеретино, у охваченных паникой украинских командиров не было другого выбора, кроме как ввести в бой одну из их наименее подготовленных бригад ВСУ - 100-ю механизированную.

Как написал военный обозреватель Forbes Дэвид Экс, ранее предполагалось, что 115-я механизированная бригада ВСУ сменит на позициях 47-ю механизированную бригаду в Очеретино, без особых помех разместив на тех же оборонительных рубежах достаточное количество личного состава и боевой техники для поддержания целостности линии обороны к западу от Авдеевки.

Но что-то пошло не так. Издание приводит слова командира роты 47-й механизированной бригады Николая Мельника, который потерял ногу во время контрнаступления Украины в прошлом году. Он утверждает, что «некоторые подразделения просто сбежали».

Неспособность 115-й механизированной бригады ВСУ удержать оборону фактически привела к тому, что российская 30-я мотострелковая бригада овладела населенным пунктом Очеретино, и это вызвало панику в украинских штабах.

Командование ВСУ приказало измотанной в боях 47-й механизированной бригаде развернуться в боевые порядки и вернуться на линию фронта, а 100-й механизированной бригаде - контратаковать наступающие подразделения российской армии.

Что касается последней, отметил Экс, то это бывшая территориальная бригада, некий аналог подразделения Национальной гвардии США, которую министерство обороны в Киеве в конце марта этого года переформировало в соединение действующей армии. 100-я механизированная бригада, по свидетельствам информированных источников, в достаточной степени укомплектована опытными бойцами. Около 2 тыс. солдат этого соединения в течение длительного времени участвовали в боевых действиях в ходе СВО.

Но бригаде, по мнению наблюдателей, не хватает тяжелой техники - танков западного производства, боевых машин пехоты и бронетранспортеров, орудий полевой артиллерии. Поэтому боеспособность этого соединения существенно ниже, чем той же 47-й механизированной бригады.

Как бы то ни было, по словам военного обозревателя журнала, 100-я механизированная бригада упорно сражалась с частями 30-й мотострелковой бригады и другими подразделениями 41-й общевойсковой армии ВС РФ, когда они пытались продвинуться к населенному пункту Прогресс, расположенному примерно в 10 км к западу вдоль железной дороги, соединяющей Авдеевку с Очеретино.

«Попытка продвинуться к Прогрессу была отражена успешной контратакой 100-й механизированной бригады», - сообщила украинская аналитическая группа Deep State.

Вопрос о достоверности данных

Сразу скажем, что подобные оценки западных источников вызывают большие сомнения, если не сказать более. По данным же российских источников, контратака 100-й Механизированной бригады (мбр) отнюдь не была успешной, завершилась практически не начавшись, и никакого воинского умения бойцы ВСУ в этих боях так и продемонстрировали. Подразделения 100-й мбр были рассеяны, понесли большие потери, и, не добившись никакого результата, в беспорядке отошли на исходные позиции.

Неясно, что может произойти дальше в Очеретино и его окрестностях, написал обозреватель Forbes. На данный момент украинские войска «удерживают позиции в западной части села и поддерживают огневой контроль над его южной частью», - отметили в украинском центре оборонных стратегий.

Сразу скажем, что подобные формулировки весьма размыты и лукавы, не отражают действительного положения дел и способны только ввести в заблуждение вышестоящее командование ВСУ.

Однако тот факт, что командованию ВСУ пришлось бросить в бой сравнительно слабую бригаду, говорит о нехватке украинских резервов к западу от Авдеевки, написал Forbes. Российское командование, по мнению издания, держит в резерве целую 90-ю танковую дивизию в районе Авдеевки. Отметим, что данные Forbes о боевом и численном составе российских войск в районе Очеретино могут носить только самый приблизительный характер. Вполне возможно, что в этом районе далеко не одна дивизия ВС РФ, а существенно больше сил и средств. И, по вполне достоверным данным, так оно и есть.

Возможен ли полноценный прорыв?

Экс полагает, если 90-я танковая дивизия ВС РФ войдет в Очеретино еще до того, как украинское командование найдет дополнительные резервы для стабилизации линии фронта, российский тактический успех в районе этого населенного пункта может перерасти в полноценный прорыв оперативного масштаба, который может вынудить десятки тысяч украинских военнослужащих отступить на запад и занять заранее подготовленные оборонительные рубежи.

Вполне возможно, что устойчивость тактической зоны обороны ВСУ в настоящее время под большим вопросом и силами и средствами для ликвидации вклинения ударных группировок ВС РФ командование ВСУ не располагает.

Прорыв российских соединений в глубину обороны бригад первого эшелона ВСУ в настоящее время вполне реален.

Скорее всего, командование ВСУ в настоящее время ломает голову над тем, каким образом в условиях дефицита сил и средств остановить дальнейшее расширение фронта прорыва российских войск в сторону флангов и глубину. Вполне вероятно, на направление прорыва ВС РФ в районе Очеретино выдвигаются украинские подразделения и части с неатакованных участков, противотанковые резервы и подвижные отряды заграждения. Надо полагать, в украинских штабах планируют упорно оборонять все населенные пункты и отсечные позиции на флангах участков прорыва.

Последней надеждой военно-политического руководства в Киеве, как, впрочем, и обычно, являются поставки вооружения, военной и специальной техники, боеприпасов и управляемых ракет со стороны коллективного Запада и в первую очередь США (которые уже начались). Именно это, и только это, по мнению командования ВСУ, позволит удержать линию фронта.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).

Михаил Ходаренок