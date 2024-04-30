Войти
Ростех

Сделано в Ростехе: микрогазотурбинная установка

239
0
+1
СКБ «Турбина»
СКБ «Турбина».
Источник изображения: Канал «Звезда»

Без микрогазотурбинных агрегатов невозможна работа установок РСЗО, ПВО, ракет «Искандер», САУ «Мста-С», танков «Армата» и многих других передовых образцов вооружения. Микротурбины отвечают за энергообеспечение всех узлов перечисленной техники, способны выдавать стабильный ток в сложных условиях практически на любом виде топлива.

Производством энергоустановок такого класса занимается единственное в стране предприятие − СКБ «Турбина» в составе холдинга «Высокоточные комплексы», где недавно побывала съемочная группа передачи «Военная приемка» телеканала «Звезда».

О том, как устроены и где применяются микротурбины – читайте в нашем материале.

Микротурбины для больших дел

Задача микротурбины, по словам генерального директора СКБ «Турбина» Эдуарда Баженова, − вспомогательным энергоагрегатом обеспечить снабжение всех энергоисточников на объекте. В том числе это энергоисточники, связанные с гидравлическими приводами, с электрическими приводами, радарные комплексы, системы управления связи и т.д.

Например, комплекс «Торнадо-С» − это огромный тягач, который несет на себе 12 направляющих для 12 ракет калибром 300 миллиметров. Сам тягач едет за счет обычного дизельного двигателя, а пуск ракет обеспечивает как раз та самая микротурбина.

Мощность газотурбинного агрегата для РСЗО «Торнадо-С» − 16 киловатт. Этого хватит, чтобы обеспечить энергией, например, частный дом. Причем работать такая микротурбина может практически на любом топливе. Кроме стандартного дизеля, «Военная приемка» испытала агрегат керосином, спиртом и даже их смесями. Результат при этом не изменился, машина стабильно выдавала качественный ток.

Как работает микрогазотурбинная установка

Схема работы газотурбинного агрегата похожа на схему работы реактивного авиадвигателя. Воздух забирается из атмосферы и сжимается в компрессоре. Затем с помощью топливомасляного агрегата подается топливо, которое сгорает в камере сгорания, создавая огромное давление и температуру. Дальше горячие сжатые газы, выходя из камеры, срабатывают на турбине. Турбина вращает компрессор, он, в свою очередь, вращает генератор, и тот уже вырабатывает электрическую энергию.

Очень важное достоинство любого газотурбинного агрегата – уверенный запуск в мороз. На съемках «Военной приемки» челябинская микротурбина для «Торнадо-С» была испытана при температуре –50,2 °С. Подобные температуры наблюдаются в Оймяконе – самом суровом месте на Земле с постоянно проживающими людьми. В таких условиях, когда промерз сам двигатель, промерзло масло в маслобаке и топливо в топливной системе, агрегат запустился с первой попытки. После проверки морозом микротурбина сразу же была испытана проливным дождем и тоже успешно завелась.

Еще одна интересная деталь – старт газотурбинного двигателя с помощью пневмозапуска. Обычные, например автомобильные двигатели, запускаются от аккумулятора. А в микротурбине есть рабочее колесо, которое при нормальной работе вращается с помощью движения выхлопных газов. Перед запуском можно сымитировать выхлопные газы − подать сжатый воздух на колесо турбины и запустить двигатель.

Турбины из Челябинска

СКБ «Турбина» находится в Челябинске и сейчас входит в состав холдинга «Высокоточные комплексы» Госкорпорации Ростех. Однако основано КБ было еще в 1970 году, когда в стране испытывались новые, тогда еще экспериментальные танки Т-80. Главное их достоинство − газотурбинные двигатели. Основной двигатель был разработан в Калуге, а вспомогательный − челябинский, производства СКБ «Турбина».

В качестве основного газотурбинные двигатели для танков до сих пор используют только две страны в мире: Россия и США. Но если американцы для танка «Абрамс» только слегка переделали вертолетный двигатель, то отечественные конструкторы разработали агрегат с нуля, чтобы сделать танк не только быстрым, но и надежным.

Кроме того, у танка «Абрамс» нет постоянного вспомогательного агрегата – его газотурбина цепляется на машину временно и потом снимается после того, как танк завелся и обслужен. В случае российской техники микротурбина всегда с машиной в любых условиях.

В технике НАТО для подачи электричества обычно используются дизельные генераторы. Российские же микрогазотурбинные установки стоят на всех системах ПВО, на всех современных танках, новых самоходках, на «Искандерах», на реактивных системах залпового огня. Точность выдаваемых параметров тока у микротурбин выше, чем у дизельных двигателей, а отклонение от номинала значительно меньше.

С точки зрения простоты, возможности восстановления, ремонтопригодности, воздействия внешних факторов (пыли, грязи, воды), микрогазотурбинные установки производства СКБ «Турбина» на сегодня оптимальны. При этом предприятие Ростеха − единственный разработчик и производитель такого класса машин на территории всего бывшего Советского Союза.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
M1 Abrams
Армата
Искандер
Мста-С
Т-80
Торнадо-С
Компании
Высокоточные комплексы
Ростех
Проекты
NATO
Похожие новости
25.08.2017
Директор кластера "Вооружение" "Ростеха": "Армата" пойдет в армию с 2019 года
11.01.2016
Армия и оборонная промышленность-2015: не только Сирия
09.12.2015
Сам себе генератор
20.05.2015
На острие решения больших задач
19.08.2014
Третий Международный форум "Технологии в машиностроении" подводит итоги работы
27.07.2011
Жив отечественный ОПК и надеется жить дальше
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 30.04 06:00
  • 1
Стало известно, когда Украина будет готова к новому контрнаступлению (The Economist, Великобритания)
  • 30.04 05:18
  • 1
"Выдавить НАТО из Арктики". Чем вооружат российские тяжелые крейсеры
  • 30.04 04:09
  • 1105
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 29.04 23:12
  • 6
Какое оружие может оказаться эффективным против боевых беспилотников
  • 29.04 19:19
  • 24
Глава Военного комитета НАТО заявил о необходимости проведения дополнительной мобилизации на Украине
  • 29.04 19:03
  • 44
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 29.04 18:38
  • 116
Израиль усиливает меры безопасности в связи с опасениями ударов со стороны Ирана
  • 29.04 18:34
  • 24
Командующий ВВС США в Европе о роли авиации в боевых действиях на Украине
  • 29.04 18:15
  • 19
Американский эксперт: Военный конфликт на Украине показал необходимость создания танков нового поколения
  • 29.04 18:11
  • 77
Членство в НАТО в обмен на территорию. Зачем Армения проводит военные учения с США
  • 29.04 18:09
  • 30
Национальная политика и миграция
  • 29.04 18:03
  • 4
Посол РФ заявил, что появление российской военной базы в ЦАР решит проблему безопасности
  • 29.04 17:56
  • 9
Названа цена за вступление Молдавии в НАТО. Страна запылает, как Украина
  • 29.04 17:24
  • 92
В США оценили российские Су-34 с УМПК
  • 29.04 17:12
  • 1
В Турции объявили о появлении собственного современного ЗРК