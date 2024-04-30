Сделано в Ростехе: микрогазотурбинная установка

Без микрогазотурбинных агрегатов невозможна работа установок РСЗО, ПВО, ракет «Искандер», САУ «Мста-С», танков «Армата» и многих других передовых образцов вооружения. Микротурбины отвечают за энергообеспечение всех узлов перечисленной техники, способны выдавать стабильный ток в сложных условиях практически на любом виде топлива.

Производством энергоустановок такого класса занимается единственное в стране предприятие − СКБ «Турбина» в составе холдинга «Высокоточные комплексы», где недавно побывала съемочная группа передачи «Военная приемка» телеканала «Звезда».

О том, как устроены и где применяются микротурбины – читайте в нашем материале.

Микротурбины для больших дел

Задача микротурбины, по словам генерального директора СКБ «Турбина» Эдуарда Баженова, − вспомогательным энергоагрегатом обеспечить снабжение всех энергоисточников на объекте. В том числе это энергоисточники, связанные с гидравлическими приводами, с электрическими приводами, радарные комплексы, системы управления связи и т.д.

Например, комплекс «Торнадо-С» − это огромный тягач, который несет на себе 12 направляющих для 12 ракет калибром 300 миллиметров. Сам тягач едет за счет обычного дизельного двигателя, а пуск ракет обеспечивает как раз та самая микротурбина.

Мощность газотурбинного агрегата для РСЗО «Торнадо-С» − 16 киловатт. Этого хватит, чтобы обеспечить энергией, например, частный дом. Причем работать такая микротурбина может практически на любом топливе. Кроме стандартного дизеля, «Военная приемка» испытала агрегат керосином, спиртом и даже их смесями. Результат при этом не изменился, машина стабильно выдавала качественный ток.

Как работает микрогазотурбинная установка

Схема работы газотурбинного агрегата похожа на схему работы реактивного авиадвигателя. Воздух забирается из атмосферы и сжимается в компрессоре. Затем с помощью топливомасляного агрегата подается топливо, которое сгорает в камере сгорания, создавая огромное давление и температуру. Дальше горячие сжатые газы, выходя из камеры, срабатывают на турбине. Турбина вращает компрессор, он, в свою очередь, вращает генератор, и тот уже вырабатывает электрическую энергию.

Очень важное достоинство любого газотурбинного агрегата – уверенный запуск в мороз. На съемках «Военной приемки» челябинская микротурбина для «Торнадо-С» была испытана при температуре –50,2 °С. Подобные температуры наблюдаются в Оймяконе – самом суровом месте на Земле с постоянно проживающими людьми. В таких условиях, когда промерз сам двигатель, промерзло масло в маслобаке и топливо в топливной системе, агрегат запустился с первой попытки. После проверки морозом микротурбина сразу же была испытана проливным дождем и тоже успешно завелась.

Еще одна интересная деталь – старт газотурбинного двигателя с помощью пневмозапуска. Обычные, например автомобильные двигатели, запускаются от аккумулятора. А в микротурбине есть рабочее колесо, которое при нормальной работе вращается с помощью движения выхлопных газов. Перед запуском можно сымитировать выхлопные газы − подать сжатый воздух на колесо турбины и запустить двигатель.

Турбины из Челябинска

СКБ «Турбина» находится в Челябинске и сейчас входит в состав холдинга «Высокоточные комплексы» Госкорпорации Ростех. Однако основано КБ было еще в 1970 году, когда в стране испытывались новые, тогда еще экспериментальные танки Т-80. Главное их достоинство − газотурбинные двигатели. Основной двигатель был разработан в Калуге, а вспомогательный − челябинский, производства СКБ «Турбина».

В качестве основного газотурбинные двигатели для танков до сих пор используют только две страны в мире: Россия и США. Но если американцы для танка «Абрамс» только слегка переделали вертолетный двигатель, то отечественные конструкторы разработали агрегат с нуля, чтобы сделать танк не только быстрым, но и надежным.

Кроме того, у танка «Абрамс» нет постоянного вспомогательного агрегата – его газотурбина цепляется на машину временно и потом снимается после того, как танк завелся и обслужен. В случае российской техники микротурбина всегда с машиной в любых условиях.

В технике НАТО для подачи электричества обычно используются дизельные генераторы. Российские же микрогазотурбинные установки стоят на всех системах ПВО, на всех современных танках, новых самоходках, на «Искандерах», на реактивных системах залпового огня. Точность выдаваемых параметров тока у микротурбин выше, чем у дизельных двигателей, а отклонение от номинала значительно меньше.

С точки зрения простоты, возможности восстановления, ремонтопригодности, воздействия внешних факторов (пыли, грязи, воды), микрогазотурбинные установки производства СКБ «Турбина» на сегодня оптимальны. При этом предприятие Ростеха − единственный разработчик и производитель такого класса машин на территории всего бывшего Советского Союза.