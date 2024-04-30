ОДК разрабатывает систему проектирования деталей авиадвигателей из полимерных композитов

Объединенная двигателестроительная корпорация Ростеха на демо-дне индустриального центра компетенций «Двигателестроение» представила проекты по созданию нового индустриального программного обеспечения для разработки и производства газотурбинных двигателей. В частности, системы проектирования деталей авиадвигателей из полимерных композиционных материалов. Сумма инвестиций в создание отечественных решений составляет несколько миллиардов рублей.

Отечественные ИТ-решения, созданные в рамках реализации особо значимых проектов и инновационных стартапов, будут применяться на предприятиях – участниках индустриального центра компетенций.

Директор департамента цифровых технологий Минпромторга РФ Владимир Дождев отметил, что высокотехнологичная отрасль двигателестроения решает самые сложные задачи. В связи с этим требования к реализуемым проектам по цифровизации постоянно растут.

«Сейчас ОДК реализует два особо значимых проекта. Это доработка и внедрение системы управления производством и цепочками поставок на машиностроительных предприятиях с внутренней кооперацией. Проект реализуется совместно с компанией «НПЦ «1С». Также к особо значимым относится создание отечественных инженерных решений в области PLM и CAD. Особенностью этого проекта является то, что в его рамках будет разработана система, которая позволяет проектировать детали авиадвигателей из полимерных композиционных материалов. Разработка программ ведется на средства гранта Российского фонда развития информационных технологий, общая сумма финансирования – 2 млрд рублей. Поддержка со стороны государства позволяет создать необходимые для двигателестроения ИТ-продукты», – сказал директор по цифровой трансформации ОДК Вячеслав Христолюбов.

Помимо реализации особо значимых проектов ОДК активно привлекает к разработке отечественных ИТ-продуктов других разработчиков и стартапы. Так, группа компаний «ПЛМ Урал» создает программу для моделирования процессов изготовления деталей авиадвигателей методом аддитивных технологий. Программное обеспечение показывает процесс 3D-печати и делает прогноз возможных отклонений от конструкторской документации. Проект планируется завершить в следующем году.

Также ОДК сотрудничает с российской компанией «Моделирование и цифровые двойники» (АО «МЦД»), которая разрабатывает программный комплекс для управления данными о свойствах материалов. Хранение этих данных в одной базе и управление ими позволяют анализировать, как меняются свойства материала в процессе создания изделия, его испытаний и эксплуатации. Создание единой базы обеспечивает достоверность и точность информации о материалах.

Интеллектуальная система поддержки принятия решений «Цифровой инженер» совместной разработки компаний «Силовые машины» и «НордЭнергоГрупп ИТ» сократит сроки и повысит качество технологической подготовки производства на 25-30%. Функция поиска аналогов и копирования техпроцессов на основе технологии искусственного интеллекта сокращает объемы «ручной» работы и сроки подготовки технической документации, оптимизируя существующие рабочие процессы.

Еще один инновационный проект – программа «Вибротекс» АО «НПП «Рубин» уже применяется на российских предприятиях. В ней используются элементы системы «Защищенная программно-аппаратная платформа управления и диагностики промышленного оборудования». Программно-аппаратный комплекс прошел заводские испытания на одном из предприятий ОДК и был рекомендован как система вибрационной защиты и вибродиагностики газотурбинных двигателей. Полностью цифровой настраиваемый комплекс «Вибротекс» с контроллерами WARP позволяет быстро настроить необходимые функции без необходимости внесения изменений в конструкцию системы.

Перспективные разработки были представлены в Рыбинске в ходе демо-дня индустриального центра компетенций «Двигателестроение», головной организацией которого является ОДК. Мероприятие состоялось при участии Минпромторга России, Минцифры России, АНО «Цифровая экономика» и Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ). Демо-день в Рыбинске стал вторым по счету и прошел в рамках Международного технологического форума «Инновации. Технологии. Производство».