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Импортозамещенный SJ-100 завершил заводские доводочные испытания

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Superjet-100
Опытный образец импортозамещенного ближнемагистрального самолета Superjet-100.
Источник изображения: Объединенная авиастроительная корпорация

Опытный образец импортозамещенного ближнемагистрального самолета Superjet-100, разработанный ПАО «Яковлев» Объединенной авиастроительной корпорации, завершил программу заводских доводочных испытаний и прибыл на аэродром ЛИИ им. М.М. Громова в Жуковский. Здесь лайнер будут готовить к летным сертификационным испытаниям.

Самолет, собранный в Производственном центре «Яковлев» в Комсомольске-на-Амуре, прибыл в Жуковский, совершив перелет общей протяженностью порядка 6 тыс. км с промежуточной посадкой в новосибирском аэропорту Толмачево.

«Завершение заводских доводочных испытаний – это важный этап программы, который предваряет начало сертификационных испытаний. В целях ускорения сертификации мы осуществляем полеты на первом опытном образце с франко-российскими двигателями SaM146. При этом остальные ключевые системы самолета, включая авионику, шасси, вспомогательную силовую установку, комплексную систему управления, а также систему электроснабжения, на этом SJ-100 уже российские. Когда двигатель ПД-8 пройдет запланированные дополнительные испытания, к полетам присоединятся еще два опытных борта. Всего нам предстоит выполнить более 200 испытательных полетов, чтобы на 200% убедиться в безопасности самолета для будущих пассажиров», – отметил заместитель генерального директора ОАК по гражданской авиации – генеральный директор «Яковлева» Андрей Богинский.

По прибытии на аэродром ЛИИ им. М.М. Громова SJ-100 был перебазирован в авиационно-технический комплекс «Яковлева», где машина будет проходить подготовку к выполнению программы летных сертификационных испытаний.

«Перелет прошел отлично, нареканий по работе бортовых систем нет. Полет выполнялся по стандартному профилю, аналогично базовому самолету – на эшелоне 11 км и скорости свыше 800 км/ч. Также мы выполнили посадку в аэропорту Толмачево, что говорит о высокой степени готовности этой машины. Теперь мы должны подтвердить ее высокие характеристики в ходе летных сертификационных испытаний», – заявил заслуженный летчик-испытатель РФ Леонид Чикунов, пилотировавший самолет.

SJ-100 – ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, который создается по программе импортозамещения систем и компонентов. Лайнер станет еще одной моделью в семействе эксплуатирующихся в настоящее время самолетов типа Superjet.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
SaM-146
Компании
ЛИИ им. Громова
ОАК
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