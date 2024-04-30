Сергей Чемезов поздравляет Союз машиностроителей России с 17-летием

Сегодня Общероссийская общественная организация «Союз машиностроителей России» отмечает 17-летие с момента своего образования. Генеральный директор Госкорпорации Ростех и председатель СоюзМаш России Сергей Чемезов высоко оценил роль организации в обеспечении технологической независимости и обороноспособности страны, решении ключевых задач по выпуску гражданской продукции и поздравил всех российских машиностроителей с этим праздником.

«Экспертная и законотворческая активность Союза способствует решению вопросов технологической независимости, кадрового обеспечения, бесперебойной и устойчивой работы ОПК. Предприятия – члены нашей организации самоотверженно выполняют гособоронзаказ и ключевые гражданские программы», – отметил Сергей Чемезов.

Свою историю СоюзМаш России ведет с 28 апреля 2007 года, когда в Москве прошел учредительный съезд организации, и руководитель инициативной группы Сергей Чемезов обосновал необходимость создания такой организации, назвал основные цели и направления ее предстоящей деятельности.

Сегодня СоюзМаш объединяет все крупнейшие предприятия и организации машиностроения, а также ведущие профильные вузы страны: Госкорпорации Ростех и Роскосмос, концерн ВКО «Алмаз-Антей», корпорацию «Тактическое ракетное вооружение», Ассоциацию технических университетов и другие. Членами Союза в настоящее время являются свыше 100 тыс. физических лиц, более 1300 предприятий и организаций, на которых работают 1 млн 200 тыс. человек.

Основу Союза машиностроителей России составляют его региональные отделения, которые созданы в 77 субъектах Российской Федерации, где работают более 560 местных отделений.

Кроме того, СоюзМаш России, ставя своей целью формирование благоприятных законодательных условий для динамичного и устойчивого промышленного развития страны, активно участвует в законотворческой деятельности. Его представители приняли участие в разработке таких ключевых федеральных законов, как «О промышленной политике», «О государственном оборонном заказе», «О стратегическом планировании», «Об образовании», «О государственно-частном партнерстве», «О федеральной контрактной системе» и других.

Одним из приоритетных направлений работы Союза является международное сотрудничество. Так, с момента своего образования Союз наладил тесные партнерские отношения со странами, не входящими в зону ЕС – Китаем, Бразилией, Индией, Вьетнамом, странами Персидского залива, а также вывел новый уровень взаимодействие с коллегами в рамках Евразийского экономического союза. Работа затронула открытие альтернативных рынков сбыта, выстраивание новых кооперационных связей и поиск оптимальных логистических путей.

В настоящее время СоюзМаш России особое внимание уделяет решению ключевой проблемы нынешнего этапа развития российского производства – нехватки квалифицированных кадров, актуальность которой только возросла в связи с увеличением объемов производства военной продукции и усилением работ по направлению импортозамещения. В этом вопросе позиция Союза состоит в необходимости создания сквозной системы подготовки высококвалифицированных специалистов, начиная со школы и до послевузовского образования, включающей повышение престижа рабочих и инженерных профессий.

С этой целью СоюзМаш России организует многопрофильную инженерную олимпиаду «Звезда», при поддержке Ростеха и во взаимодействии с Ассоциацией «Лига содействия оборонным предприятиям» и Росмолодежью проводит Международный молодежный промышленный форум «Инженеры будущего», а совместно с МГТУ им. Н.Э. Баумана – Всероссийскую конференцию молодых ученых и специалистов «Будущее машиностроения России».

Также Союз выступает учредителем ежегодной Премии имени В.А. Ревунова, которая вручается за вклад в развитие производства продукции специального назначения и гражданской продукции, и Премии имени Б.И. Тихомирова - за вклад в развитие проектирования и строительства объектов промышленного значения и внедрение передовых инженерных решений.

«Убежден, что деятельность Союза будет и дальше набирать обороты. Впереди у нас много интересной и очень важной работы. От того, что мы делаем сегодня, во многом зависит, какой наша страна будет завтра», – подчеркнул Сергей Чемезов.