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ТАСС

Шольц снова заявил, что не собирается менять решение по Taurus для Украины

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Источник изображения: topwar.ru

БЕРЛИН, 29 апреля. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц в очередной раз заявил, что не собирается менять решение по вопросу отправки Украине ракет Taurus.

На совместной пресс-конференции с премьер-министром Черногории Милойко Спаичем в Берлине Шольца спросили, не собирается ли он все же по примеру США передать Киеву дальнобойные ракеты. "Мое решение по вопросу, который вы подняли, остается неизменным", - ответил Шольц.

Шольц ранее неоднократно отвергал возможность отправки Taurus на Украину. По его словам, для эффективного применения таких ракет требуется участие германских военнослужащих, а это именно та черта, которую он не хочет переступать. 

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Страны
Германия
США
Украина
Черногория
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