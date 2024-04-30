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Военное обозрение

Опубликованы кадры испытательного полёта российского FPV-дрона с боевой частью в виде противотанковой мины ТМ-62

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Источник изображения: topwar.ru

В сети опубликованы кадры, на которых запечатлен испытательный полет российского FPV-дрона, оснащенного боевой частью в виде противотанковой мины ТМ-62. При этом беспилотник с прикрепленной противотанковой миной в ходе испытаний пролетел около 9 километров.

Масса взрывчатки в противотанковой мине ТМ-62 составляет 7,5-8 кг, что позволяет эффективно уничтожать бронетехнику противника. В частности, из-за показавших высокую эффективность российских беспилотников, во избежание репутационных потерь для компании-производителя, по указке из Вашингтона ВСУ вывели с линии фронта американские танки Abrams.

Источник изображения: topwar.ru

Источник изображения: topwar.ru

По меньшей мере пять произведенных в США и поставленных боевикам киевского режима танков Abrams уже уничтожены российскими войсками при помощи ПТРК и FPV-дронов, что наглядно продемонстрировало уязвимость американских боевых машин.

В то время как в России в полной мере учитывается опыт, полученный в ходе спецоперации на Украине, для внесения изменений в тактику применения танков и их защиты, Украина не имеет непосредственной связи с производителями применяемой ВСУ военной техники, что негативным образом сказывается на возможности проводить соответствующую модернизацию вооружений.

Как выяснилось в ходе вооруженного конфликта на Украине, танк Abrams рассчитан для боевых действий в условиях теплого климата при тотальном контроле воздушного пространства.

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Страны
Россия
США
Украина
Продукция
M1 Abrams
Проекты
БПЛА
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