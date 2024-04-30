В Минобороны Австралии объявили о выделении пакета военной помощи Киеву на 100 млн долларов

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Во время визита во Львов 27 апреля министр обороны Австралии Ричард Марлес объявил, что его страна предоставит Украине дополнительную военную помощь в размере около 100 миллионов долларов, пишет издание Army Recognition.

В материале говорится, что половина этой суммы, 50 миллионов долларов, будет выделена на предоставление систем SHORAD (системы ПВО малой дальности) украинским военным. Последняя включает в себя ПЗРК RBS 70, радар Giraffe AMB, а также тактическую систему командования и управления.

Системы SHORAD предназначены для обеспечения наземной противовоздушной обороны от низковысотных воздушных угроз, таких как вертолеты, беспилотники и низколетящие самолеты. Радиус обнаружения целей составляет до 25 километров.

В свою очередь, RBS-70 – это переносной зенитный ракетный комплекс, разработанный Швецией. Данный ПЗРК наводится посредством лазера, а это значит, что ракета следует по траектории луча, направленного на цель, до момента попадания. Эта особенность делает его невосприимчивым к большинству электронных средств противодействия. Радиус поражения комплекса составляет около 8 км на высоте до 5 км.

Остальная часть вышеупомянутого пакета, по данным издания, включает 32,5 миллиона долларов на закупку дронов через «Коалицию беспилотных летательных аппаратов», возглавляемую Латвией и Великобританией, а также свыше 15 миллионов долларов на различное «высокоприоритетное» оборудование, такое как шлемы, ботинки, генераторы, противопожарное оборудование и надувные лодки с жестким корпусом.

Как указано в статье, Марлес признал затяжной характер конфликта в Украине, подчеркнув, что Австралия продолжит оказывать поддержку Киеву столько, сколько это будет необходимо.