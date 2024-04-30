Тelegram восстановил работу ранее заблокированных ботов СБУ, ГУР и других украинских ведомств

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Накануне украинские СМИ писали, что администрация мессенджера Telegram отключила ряд украинских ботов, которые предназначались для сбора информации о местоположении ВС РФ.

В частности, под блокировку попали боты Минцифры Украины, СБУ и ГУР. Посредством последних любой «сочувствующий» киевским властям мог передавать информацию о передвижении или местах дислокации нашей армии. Естественно, после этого по данным координатам наносились удары со стороны ВСУ.

Каких-либо официальных объяснений своих действий администрация мессенджера не давала. Однако ранее Павел Дуров заявлял, что для руководства компании неприемлемо, если Telegram будет использоваться в качестве «инструмента насилия».

Между тем уже сегодня стало известно, что вышеупомянутые боты вновь заработали.

Как заявил журналистам депутат Верховной Рады Максим Бужанский, это может быть следствием того, что кто-то всю прошедшую ночь связывался с руководством ТГ и убеждал последнее в необходимости вернуть доступ к ботам украинских спецслужб и военных.

Так это на самом деле или нет, пока не известно. Однако, если вышеупомянутая информация подтвердится, то не совсем понятна позиция Павла Дурова, который характеризует себя в качестве человека, не отступающего от своих принципов и убеждений.

Напомним, что в свое время он отказался предоставлять российским спецслужбам ключи к расшифровке переписки пользователей ТГ. Теперь же его компания возобновляет работу неприемлемого «инструмента насилия».