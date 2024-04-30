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Военное обозрение

Спикер ВС ВСУ прокомментировал вопрос «хранения» истребителей F-16 после поставки на Украину

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Источник изображения: topwar.ru

В ВСУ продолжают ожидать прибытия на Украину первых истребителей F-16. Хотя, исходя из того, как дело обстояло с ракетами ATACMS, вполне может выясниться, что Запад уже передал киевскому режиму один или несколько таких самолётов. Пока Киев эту информацию, по понятным причинам, не подтверждает.

Спикер ВС ВСУ Евлаш при этом прокомментировал украинским репортёрам вопрос о том, каким образом командование планирует хранить F-16 после их появления в стране. По словам Евлаша, «разрабатываются методы, в том числе по рассредоточению F-16 на различных взлётно-посадочных полосах».

Украинский военный:

Рытьё подземных хранилищ, авиационных бункеров – это колоссальные деньги. На это нужно ещё и время. Поэтому мы пока рассматриваем иные методы. Мы хотим рассредоточить F-16 так, чтобы противнику было их сложнее находить.

При этом в ВС ВСУ говорят о том, что нужна серьёзная система координации в действиях служб, а также в использовании самих самолётов, если они будут находиться по одному на разных аэродромах.

Евлаш:

У нас уже есть определённые наработки по этому поводу.

Напомним, что несколько истребителей F-16 американской разработки киевскому режиму обещают передать страны НАТО, включая Данию и Нидерланды. Также стоит напомнить о то, что эти самолёты являются потенциальными носителями тактического ядерного оружия. Пока такое оружие Украине не передают, хотя в своё время не собирались передавать ни танки, ни дальнобойные ракеты ATACMS, а теперь они уже используются войсками киевского режима.

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Страны
Дания
Нидерланды
США
Украина
Продукция
F-16
Проекты
NATO
Ядерный щит
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