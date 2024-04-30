Вьетнам принял решение закупить партию южнокорейских самоходных гаубиц K9 Thunder

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Южнокорейская самоходная гаубица K9 Thunder становится весьма популярной в мире, многие страны уже закупили данную гаубицу, некоторые только планируют это сделать. Очередной страной, планирующей поставить данную САУ на вооружение, оказался Вьетнам.

Министерство обороны Вьетнама объявило о намерениях закупить для народной армии республики южнокорейские 155-мм/52 самоходные гаубицы K9 Thunder. Количество планируемых к закупке САУ не сообщается, предметные переговоры с южнокорейской стороной еще не проводились, все только на начальной стадии, хотя о намерениях Ханоя в Сеуле знают.

По имеющимся данным, замминистра обороны Вьетнама Хоанг Суан Чиен довел до южнокорейских военных планы республики по закупке САУ K9 Thunder 23 апреля 2024 года в ходе прошедшего в Ханое «11-го Корейско-вьетнамского диалога по оборонной стратегии».

Чиен оценил корейские системы вооружений и выразил намерение расширить сотрудничество в оборонной промышленности, включая внедрение корейских систем вооружения, таких как K9, и обратился к корейскому правительству с просьбой о сотрудничестве с этой целью.

— говорится в сообщении южнокорейского военного ведомства.

155-мм/52 самоходная гаубица К9 Thunder весит 47 тонн, мощный дизель в 1000 л. с. обеспечивает скорость до 67 км/ч. Запас хода 480 км. Вооружена К9 155-мм орудием с длиной ствола в 52 калибра, скорострельность достигает 15 выстрелов в минуту. Экипаж 5 человек.