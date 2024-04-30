Войти
Военное обозрение

Вьетнам принял решение закупить партию южнокорейских самоходных гаубиц K9 Thunder

198
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Южнокорейская самоходная гаубица K9 Thunder становится весьма популярной в мире, многие страны уже закупили данную гаубицу, некоторые только планируют это сделать. Очередной страной, планирующей поставить данную САУ на вооружение, оказался Вьетнам.

Министерство обороны Вьетнама объявило о намерениях закупить для народной армии республики южнокорейские 155-мм/52 самоходные гаубицы K9 Thunder. Количество планируемых к закупке САУ не сообщается, предметные переговоры с южнокорейской стороной еще не проводились, все только на начальной стадии, хотя о намерениях Ханоя в Сеуле знают.

По имеющимся данным, замминистра обороны Вьетнама Хоанг Суан Чиен довел до южнокорейских военных планы республики по закупке САУ K9 Thunder 23 апреля 2024 года в ходе прошедшего в Ханое «11-го Корейско-вьетнамского диалога по оборонной стратегии».

Чиен оценил корейские системы вооружений и выразил намерение расширить сотрудничество в оборонной промышленности, включая внедрение корейских систем вооружения, таких как K9, и обратился к корейскому правительству с просьбой о сотрудничестве с этой целью.

— говорится в сообщении южнокорейского военного ведомства.

155-мм/52 самоходная гаубица К9 Thunder весит 47 тонн, мощный дизель в 1000 л. с. обеспечивает скорость до 67 км/ч. Запас хода 480 км. Вооружена К9 155-мм орудием с длиной ствола в 52 калибра, скорострельность достигает 15 выстрелов в минуту. Экипаж 5 человек.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Вьетнам
Южная Корея
Продукция
K9 Thunder
Похожие новости
26.04.2024
Минобороны Вьетнама намерено закупить 155-мм самоходные гаубицы K9
19.05.2023
Южная Корея как новый «арсенал демократии»
12.05.2023
Южная Корея вышла в мировые лидеры по экспорту самоходных артиллерийских установок
07.04.2023
Вьетнам заинтересовался южнокорейской САУ К9
16.09.2019
Шквал огня и стали. Самые грозные артиллерийские самоходки разных стран
01.03.2007
Азиатский регион продолжает оставаться наиболее крупным импортером российских вооружений
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 30.04 06:00
  • 1
Стало известно, когда Украина будет готова к новому контрнаступлению (The Economist, Великобритания)
  • 30.04 05:18
  • 1
"Выдавить НАТО из Арктики". Чем вооружат российские тяжелые крейсеры
  • 30.04 04:09
  • 1105
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 29.04 23:12
  • 6
Какое оружие может оказаться эффективным против боевых беспилотников
  • 29.04 19:19
  • 24
Глава Военного комитета НАТО заявил о необходимости проведения дополнительной мобилизации на Украине
  • 29.04 19:03
  • 44
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 29.04 18:38
  • 116
Израиль усиливает меры безопасности в связи с опасениями ударов со стороны Ирана
  • 29.04 18:34
  • 24
Командующий ВВС США в Европе о роли авиации в боевых действиях на Украине
  • 29.04 18:15
  • 19
Американский эксперт: Военный конфликт на Украине показал необходимость создания танков нового поколения
  • 29.04 18:11
  • 77
Членство в НАТО в обмен на территорию. Зачем Армения проводит военные учения с США
  • 29.04 18:09
  • 30
Национальная политика и миграция
  • 29.04 18:03
  • 4
Посол РФ заявил, что появление российской военной базы в ЦАР решит проблему безопасности
  • 29.04 17:56
  • 9
Названа цена за вступление Молдавии в НАТО. Страна запылает, как Украина
  • 29.04 17:24
  • 92
В США оценили российские Су-34 с УМПК
  • 29.04 17:12
  • 1
В Турции объявили о появлении собственного современного ЗРК