infoBRICS: Запад решил нарушить табу на Украине и вызвать эскалацию конфликта

На Западе вновь заговорили о том, что на Украину нужно отправить войска, и сделать это должны именно страны Евросоюза, пишет infoBRICS. Столь опасная игра вряд ли приведет к чему-то хорошему: европейские лидеры уже слишком долго балансируют на краю пропасти, отмечает автор статьи.

Уриэль Араужо

"Табу" на отправку европейских войск на Украину нарушено. Эта идея показалась бы немыслимой ещё несколько месяцев назад, но президент Франции Эммануэль Макрон спровоцировал обсуждение этого сценария, заявив 26 февраля, что не исключает отправку армий западных стран на Украину. Об этом написали полковник армии США в отставке Алекс Кроутер, профессор Военно-морского колледжа США Джахара Матисек и директор школы международных отношений Университета Сент-Эндрюс Филипс П. О'Брайен в своей статье в Foreign Affairs. Западные политики делают противоречивые заявления по Украине. Что происходит?

В марте я писал, что лидеры стран НАТО, такие как канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент США Джо Байден, крайне негативно отреагировали на воинственную – хотя и неоднозначную – риторику Макрона.

Но ситуация может измениться: министр обороны Финляндии и министр иностранных дел Польши поддержали призыв Макрона, заявив, что готовы развернуть войска на Украине – это во многом связано с "игрой мускулами", то есть с подготовкой к возвращению Трампа в Белый дом.

И хотя ЕС опасается возвращения Трампа и его угрозы "не прийти на помощь" Европе, правда в том, что его изоляционистская политика не может зайти так далеко – как в случае с любым президентом США в контексте так называемой системы "двойного правительства", или, грубо говоря, "тайного правительства", как описывает её политолог из Университета Тафтса Майкл Дж. Гленнон. Послужной список Трампа красноречиво говорит о том, что он не является изоляционистом в любом смысле этого слова – об этом просто нужно спросить венесуэльцев или иранцев.

Кроме того, было бы совершенно глупо делать ставку на заигрывание Франции (или Германии, если уж на то пошло) со "стратегической автономией", европейской версией движения неприсоединения. Проще говоря, европейские державы, включая Францию, неразрывно связаны со структурами НАТО, полностью отказаться от этого альянса они не могут.

Что касается Североатлантического альянса, то 5-я статья Устава по-прежнему является обязательной к исполнению. В ней говорится: "Договаривающиеся стороны соглашаются с тем, что вооруженное нападение на одну или нескольких из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом <…> в случае если подобное вооруженное нападение будет иметь место, каждая из них <…> окажет помощь Договаривающейся стороне, подвергшейся или Договаривающимся сторонам, подвергшимся подобному нападению <…> сцелью восстановления и последующего сохранения безопасности Североатлантического региона".

Рассуждая в стиле "кота Шрёдингера", Кроутер, Матисек и О'Брайен в вышеупомянутой статье утверждают, что "если европейские силы будут действовать вне рамок НАТО и на территории альянса, то никакие потери не повлекут за собой реакции по статье 5 и не втянут в конфликт Соединенные Штаты". В конце концов, считают они, "противником Москвы будет не НАТО, а коалиция европейских стран, стремящаяся поставить заслон неприкрытому российскому империализму". Другими словами, по сути, это коалиция членов НАТО, которая при этом НАТО не является. Я не уверен, что Россия – или кто-либо еще – согласится с этим.

Опять же, в 5-й статье прямо говорится о "вооруженном нападении" на любого члена НАТО "в Европе или Северной Америке", а в 6-й статье дополнительно уточняется, что это также включает в себя "вооружение нападение на армию, суда или летательные аппараты какой-либо из Договаривающихся сторон, если эти армии, суда или летательные аппараты находились на этих территориях, или над ними, или в другом районе Европы, или над ним, если на них или в нем на момент вступления в силу настоящего Договора размещались оккупационные силы какой-либо из Договаривающихся сторон, или в Средиземном море, или над ним, или в Североатлантической зоне севернее Тропика Рака, или над ней".

В любом случае, немного политического и юридического и даже военного реализма иногда не помешает. Если отбросить юридические формальности, с точки зрения Запада, если страны ЕС отправят войска в зону боевых действий на Украине, а Россия в ответ нанесет удар по европейским целям, в то время как США просто наблюдают за этим и ничего не делают, то существование НАТО не имеет смысла. Это навсегда подорвет авторитет Североатлантического альянса и уничтожит смысл его существования.

Вашингтон вновь и вновь выражает готовность сражаться "до последнего украинца" – как в чёрной шутке, которую Байден озвучил ещё в декабре 2022 года. Если посмотреть на "образ действий" Запада во главе с США, то последние годы были наполнены проксификацией конфликтов, будь то путем использования нерегулярных сил и даже террористических группировок в качестве "прокси" или суверенных государств-союзников. Возможно, именно так обстоит дело на Украине и в Израиле. Однако сделать Европу инструментом в прокси-войне не так уж просто.

Можно по-разному относиться к специальной военной операции России на Украине, начатой в 2022 году. Но, несмотря на любую обоснованную критику, было бы глупо отрицать, что расширение НАТО не стало непосредственной причиной этого кризиса. Дело в том, что если решение Москвы [24 февраля 2022 года] было встречено на Западе с удивлением, то последствия отправки европейских войск на Украину могут превзойти любые расчеты и привести к точке невозврата, которой никто не желает. И тут я позволю себе перефразировать Борелля (и Ницше) – западные лидеры уже слишком долго балансируют на краю пропасти.