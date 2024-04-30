"Выдавить НАТО из Арктики". Чем вооружат российские тяжелые крейсеры

Атомный крейсер "Пётр Великий" спустили на воду 35 лет назад

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости, Андрей Игорев. Этот вымпел до сих пор остается крупнейшим в боевом строю Северного флота ВМФ России. Тридцать пять лет назад, 29 апреля 1989-го, советские корабелы спустили на воду тяжелый атомный ракетный крейсер "Юрий Андропов", после распада СССР ставший "Петром Великим". И списывать его не торопятся. Более того, корабль должен получить новое вооружение, расширяющее тактические возможности. О будущем флагмана — в материале РИА Новости.

Атомные гиганты

ТАРКР проекта 1144 "Орлан" считаются крупнейшими боевыми кораблями в мире после авианосцев. Помимо "Петра Великого", в ВМФ есть "Адмирал Нахимов", проходящий модернизацию. Полное водоизмещение каждого — 25,8 тысячи тонн, длина — 250 метров, максимальная ширина — 28,5 метра, экипаж — 760 человек.

Эти крейсеры, по сути, представляют собой вооруженные до зубов мобильные платформы. Два десятка пусковых установок противокорабельных ракет П-700 "Гранит", зенитные ракетные комплексы "Оса-М", "Кинжал" и дальнобойные С-300Ф, зенитная артиллерия — "Кортик" и АК-630, противолодочные ракетоторпеды "Метель" и "Водопад", реактивные бомбометы, автоматическая двуствольная пушка АК-130 — можно вступать в бой с любым противником.

Единственные боевые корабли в российском ВМФ с атомной энергетической установкой, обеспечивающей автономность плавания — 60 суток. Скорость — 31 узел. Дальность хода практически не ограничена. Способны работать в условиях Крайнего Севера и поддерживать значительное военное присутствие России в Арктическом регионе.

Тем не менее корабли постепенно устаревают. Введенный в эксплуатацию в 1998-м "Петр Великий" еще относительно молодой. А вот "Нахимов", принятый в состав Северного флота на десять лет раньше, с 1999-го находится на модернизации. На самом деле к работам приступили лишь в 2013-м, когда выделили финансирование. Судостроители демонтировали все старое оборудование и устанавливают новое.

Ожидается, что "Адмирал Нахимов" станет флагманом Северного флота. А "Петр Великий" отправится на завод. И потом прослужит еще несколько десятков лет.

Ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" Источник изображения: © РИА Новости / Юрий Кавер

Новое оружие

Внешне корабль преобразится незначительно, но внутри все заменят. В частности, установят новое радиоэлектронное оборудование, современные цифровые комплексы связи, системы жизнеобеспечения. Ядерные реакторы оставят, однако системы, обеспечивающие их постоянную работу, модернизируют.

Что касается вооружения, то "Адмирал Нахимов", а следом за ним и "Петр Великий", вместо противокорабельных "Гранитов" получат более современные П-800 "Оникс" и "Калибр". Их можно применять и по наземным целям, значит, "Орланы" станут эффективной силой для поддержки операций Сухопутных войск. Кроме того, установят современные комплексы ПВО "Полимент-Редут" с дальностью стрельбы до 150 километров.

Универсальные корабельные стрельбовые комплексы (УКСК) способны запускать и гиперзвуковые ракеты "Циркон". Эксперты НАТО не раз называли ПКР "Оникс" и "Циркон" самой серьезной угрозой для флота альянса. "Ониксы" подлетают к кораблю практически над гребнями волн на скорости, в два раза превышающей скорость звука. "Цирконы" просто неуловимы для имеющихся и перспективных систем ПВО-ПРО.

Контейнеры, в которых находятся заряженные гиперзвуковые ракеты "Циркон", на палубе фрегата "Адмирал флота Советского Союза Горшков" Источник изображения: © РИА Новости / Павел Львов

Северный рубеж

На ближайшую перспективу ремонт и глубокая модернизация крупных надводных кораблей предпочтительнее, чем амбициозные, но очень дорогие проекты вроде атомных эсминцев "Лидер". Тем более в условиях специальной военной операции, когда в приоритете по финансированию — Сухопутные войска и ВКС.

В то же время российская оборонная промышленность даже в условиях санкций производит небольшие боевые корабли, вооруженные все теми же "Калибрами" и "Ониксами". Как показал опыт Сирии и СВО, сторожевики и корветы обладают серьезными ударными возможностями. Но заменить по-настоящему универсальные "Орланы" они не в состоянии.

После вступления Финляндии и Швеции в НАТО альянс значительно расширил свои возможности по слежке за Северным флотом и нарастил разведактивность в районе Баренцева моря. Этот регион для стран Запада — ворота в Арктику, за ресурсы которой, по прогнозам экспертов, развернется жесткая борьба. Модернизированные и вооруженные гиперзвуковыми ракетами тяжелые крейсеры стали бы серьезным сдерживающим фактором на этом направлении.