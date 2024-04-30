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Военное обозрение

Польский генерал назвал противовоздушную систему Украины «дырявым зонтиком»

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Источник изображения: topwar.ru

Украинская противовоздушная оборона с каждым днем становится все менее эффективной и уже не в состоянии прикрывать важные объекты от российских ракет и дронов-камикадзе. С таким заявлением выступил бывший замглавы польского министерства обороны Скшипчак.

Польский генерал назвал систему ПВО Украины «дырявым зонтиком», не способным эффективно бороться с воздушными угрозами. На сегодняшний день Киеву не хватает как зенитных ракетных систем, так и зенитных ракет, поэтому российские самолеты, беспилотники и ракеты в небе Украины чувствуют себя вполне уверенно.

(...) зенитный зонтик над Украиной, который еще недавно был очень эффективным, становится всё более дырявым. В результате украинская противовоздушная оборона не в состоянии сбивать все ракеты, самолеты и беспилотники российских военных

— заявил Скшипчак.

Но проблема с ПВО всего лишь одна из множества остальных, имеющихся у Киева. К ней нужно добавить отсутствие необходимого количества артиллерийских снарядов калибра 155 мм, а также солдат. Из-за больших потерь ВСУ российская армия смогла перехватить инициативу и добиться стратегического преимущества на нескольких направлениях.

Ранее польский генерал заявил, что украинская армия растеряла весь наступательный потенциал, а заявления Киева о «возвращении» Крыма являются всего лишь пустыми обещаниями, ничем не подкрепленными.

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