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ТАСС

В КНДР считают, что США на Украине ждет поражение

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Триумфальные ворота в Пхеньяне
Триумфальные ворота в Пхеньяне.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Белоусов

ТОКИО, 29 апреля. /ТАСС/. Соединенные Штаты на Украине ждет поражение, и это лишь вопрос времени, поскольку никакая помощь и сверхсовременные вооружения не помогут ей победить армию России. Об этом заявил начальник департамента военных внешних дел Министерства обороны КНДР, комментируя сообщения о поставках Украине американских ракет ATACMS.

Подходы США, которые ранее не поощряли украинские удары по российской территории, он назвал "подстрекательством к эскалации конфликта" и "опрометчивым выбором" в попытке "любой ценой изменить ситуацию" на Украине, которая "развивается в более неблагоприятном направлении". "США втайне поставили Украине дальнобойные ракеты, и это вызывает тревогу и озабоченность международного сообщества", - говорится в заявлении ведомства, которое опубликовало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Поставляемые США дальнобойные ракеты ни в коем случае не изменят ситуацию", - подчеркнул представитель Минобороны КНДР.

"Мир увидит поражение Вашингтона в войне на Украине. Это вопрос времени", - добавил он, отметив, что "никакими сверхсовременными вооружениями, никакой военной помощью США не победят героическую армию и народ России".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что США поставками Киеву не изменят исход специальной военной операции, Москва все равно победит, но у Украины будет больше жертв. 

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Страны
КНДР
Россия
США
Украина
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