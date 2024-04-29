С продолжением помощи от США Украина будет пытаться выкарабкаться из проблем (The Washington Post, США)

WP: в США заявили, что Украина восстановит личный состав не раньше 2025 года

Возобновив помощь Украине, союзники обозначили и новые ожидания, пишет WP. Теперь Киев должен собраться, мобилизоваться и прыгнуть выше головы. Однако у него все равно ничего не получится. На Западе это понимают, но отказаться от затеи уже не могут.

Как заявили чиновники из администрации Байдена после принятия конгрессом крупного пакета помощи, долгожданный приток американского оружия поможет Украине сдерживать наступление России в ближайшие месяцы. Однако острая нехватка личного состава и преимущество Москвы в огневой мощи означает, что шансы восстановить наступательный потенциал появятся у Киева не раньше 2025 года.

Одобрение законодателями закона о выделении иностранной помощи после нескольких месяцев партийного тупика стало победой для президента Байдена. В этом обширном законе предусмотрены средства в размере 61 миллиарда долларов, которые пустят на борьбу Украины с Россией.

По мере того как первые партии оружия, включая артиллерийские снаряды, зенитные ракеты и бронетехнику, начинают поступать на Украину, по словам американских чиновников, новое оружие позволит Киеву выиграть время, чтобы пополнить ряды ВСУ и укрепить оборону на поле боя, включая траншеи и минные поля, перед ожидаемым наступлением российской армии.

Один американский чиновник из оборонного ведомства, согласившийся говорить исключительно на условиях анонимности, обсуждая прогнозы Запада, заявил, что помощь даст Украине возможность лучше справляться с постоянными российскими атаками "как на линии фронта, так и в небе" и более эффективно защищать свои войска и гражданское население.

"Но время дорого, — сказал чиновник. — И время нельзя тратить впустую".

Одобрение пакета иностранной помощи, несмотря на возражения группы республиканцев в палате представителей, стало крайне необходимой инъекцией надежды для Украины, где измотанные боевые части, в пять раз меньшие по численности в сравнении с противником, были вынуждены экономить боеприпасы под огнем российских планирующих бомб и все более дерзких авиационных налетов. Пока законопроект томился в конгрессе, украинские чиновники обращались с настоятельными просьбами о поставках систем ПВО, объясняя их нехватку чередой успешных атак России на объекты инфраструктуры и электростанции.

Президент Зеленский назвал затянувшуюся американскую помощь спасательным кругом, но подчеркнул, что обещанное пополнение должно прийти быстро. "У нас будет шанс на победу, если Украина действительно получит вооружения, в которых мы так нуждаемся", — заявил он в интервью NBC News в минувшие выходные. Офис Зеленского не сразу ответил на просьбу прокомментировать эту информацию, но признал, что вооруженные силы Украины сталкиваются с трудностями.

Спустя два с лишним года после начала специальной военной операции Владимиром Путиным украинские войска утратили свой первоначальный боевой импульс, и по мнению большинства американских чиновников, опрошенных насчет этой информации, у Зеленского нет четкого военного курса на возвращение 20% территории его страны, которую сейчас занимает Россия. Хотя Россия, по оценкам американских экспертов, потеряла более 300 тысяч военнослужащих ранеными и убитыми, она сохраняет преимущества в живой силе и технике, поскольку Москва продолжает опережать Запад в производстве артиллерии и других вооружений. Кроме того, утверждается, что она обратилась к Ирану и Северной Корее за помощью в укреплении своего внутреннего промышленного потенциала.

Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан заявил в среду, что Украине потребуется время, чтобы "выкарабкаться из ямы", вызванной шестимесячной задержкой в конгрессе.

Представители администрации Байдена перечислили, что, по их мнению, Украина сделала хорошо, несмотря на разочарование от неудачного контрнаступления в прошлом году: защитила уязвимые районы на севере и востоке Украины, где Киев допустил лишь ограниченные успехи России за последний год; сохранила открытыми важнейшие коммерческие морские пути в Черном море и поставила военно-морской флот России в затруднительное положение; угрожает оплоту Кремля на полуострове Крым.

Они рассматривают 2024 год для Украины в первую очередь как год обороны, но при этом ссылаются на обещания новых возможностей с подачи Запада, включая ракеты большой дальности ATACMS, предоставленные Соединенными Штатами в последние недели, которые позволят Украине наносить более эффективные удары по Крыму — важному российскому плацдарму. Ожидается, что западные страны также начнут поставлять ограниченное количество истребителей F-16 в конце этого года.

Министр обороны Ллойд Остин в пятницу объявил о намерении администрации заключить контракт на поставку Украине вооружений на сумму 6 миллиардов долларов, включая ракеты для ПВО Patriot и системы борьбы с беспилотниками. По его словам, это крайне необходимый транш, но его производство может занять месяцы, а то и годы. Администрация решила применять двухуровневый подход к оказанию помощи Украине: один уровень предполагает немедленное изъятие и передачу имеющихся американских военных запасов; второй уровень направлен на долгосрочное обеспечение за счет заказов на поставку оружия и боеприпасов.

Остин, выступая перед журналистами в пятницу, сказал, что путь Украины будет "зависеть от того, сможет ли Украина эффективно использовать эти системы и поддерживать их, а также от того, сможет ли она мобилизовать достаточное количество войск для пополнения своих рядов".

Генерал ВВС Чарльз Браун (Charles Q. Brown), председатель Объединенного комитета начальников штабов, сказал, что недавно утвержденный пакет финансирования "поможет сформировать будущее".

Как заявили американские официальные лица, теперь, когда битва в конгрессе завершена, они переключат свое внимание на другие неотложные проблемы Украины, включая борьбу страны за мобилизацию дополнительных войск.

В последние недели украинские законодатели приняли меры по активизации призыва и снижению призывного возраста для мужчин с 27 до 25 лет. Правительство Зеленского, надеющееся вернуть боевую мощь стране, население которой намного меньше российского, также обратилось к европейским странам с просьбой помочь вернуть несколько миллионов мужчин призывного возраста, которые покинули Украину после начала специальной военной операции.

"Ситуация с личным составом — это растущая проблема, — отметил Роб Ли (Rob Lee), бывший американский морской пехотинец, который сейчас работает в Исследовательском институте внешней политики и внимательно следит за украинским конфликтом. — И если это не исправить, то пакет помощи не решит проблем Украины".

В Киеве не сообщили, сколько конкретно военнослужащих потребуется в 2024 и 2025 годах. Предыдущий командующий войсками Украины, которого Зеленский сменил в феврале, говорил, что их число может достигать полумиллиона. Хотя нынешний командир говорит, что это число меньше, для Зеленского даже часть этого количества — рискованное предложение.

Нехватка персонала на Украине также подчеркивает политические проблемы, с которыми правительство Зеленского наверняка столкнется по мере продолжения конфликта. Продолжающиеся дебаты о мобилизации — деликатная задача для Зеленского, который должен собрать достаточно боевой мощи, чтобы сдержать Россию, но при этом не разрушить национальное единство, и без того находящееся в напряжении после более чем двух лет кровопролития и лишений.

Как заявил один американский чиновник, администрация Байдена осознает деликатность обсуждаемой с киевскими коллегами темы кадрового дефицита в стране.

"Кто мы такие, чтобы требовать призыва большего количества мужчин. Однако в то же время эта проблема вызывает реальную озабоченность", — сказал чиновник. "Законы, которые они приняли за последние пару недель, помогут им, но они должны мобилизовать больше сил и найти способ вдохновить больше украинских мужчин прибыть на передовую".

Один из украинских законодателей, говоривший на условиях анонимности, сказал, что, по его мнению, февральское заявление Зеленского о том, что с 2022 года погибло 31 тысяча солдат, значительно занизило истинное количество жертв.

По словам законодателя, число погибших военнослужащих, которое Украина долгое время отказывалась раскрывать, скорее всего, было занижено, чтобы не нарушить и без того нелегкую кампанию по набору и мобилизации персонала.

Законодатель признал, что нехватка личного состава существует, особенно в условиях, когда и Россия тоже наращивает призыв, но ситуация пока еще не критичная.

"Я не думаю, что сейчас это чрезвычайная ситуация, — сказал он. — Нам действительно нужно больше людей, но мы должны соблюдать баланс".

По словам законодателя, среди прочего мобилизации мешает страх перед бессрочной службой, разочарование низкой зарплатой и опасения на предмет того, что правительство Украины не позаботится должным образом о семьях убитых и раненых.

"Мы видим так много погибших и так много раненых, — сказал законодатель. — Если люди пойдут служить в армию, они хотят знать, как долго они там пробудут".

По словам Ли, решающим фактором для восстановления мощи будет то, насколько быстро Украина сможет набрать новобранцев, поскольку их необходимо обучать индивидуально и в группах, если Киев надеется избежать проблем, с которыми он столкнулся во время прошлогоднего провального наступления.

"Все это требует времени, и поэтому чем дольше будет сохраняться сложная ситуация с живой силой и мобилизацией, тем меньше вероятность крупномасштабного наступления в 2025 году", — сказал Ли.

По словам официальных лиц, американская военная программа подготовки для украинских войск, реализуемая в Европе, замедлилась, что говорит об истощении кадрового резерва. Как отмечают чиновники, последний раз бригада проходила подготовку в Германии в январе или феврале.

Самые ярые сторонники Украины в Европе также обеспокоены ситуацией с кадрами. Польша, которая, как и другие страны восточного фланга НАТО, вкладывает значительные средства в собственную оборону, является основным транзитным пунктом для подавляющего большинства американской помощи, поступающей на Украину.

Генерал-майор Кшиштоф Нолберт (Krzysztof Nolbert), атташе по вопросам обороны Польши в Вашингтоне, заявил, что обновление украинских сил и получение ими обещанного оружия наверняка приведет к успеху, "учитывая истощенное состояние и плохую подготовку" российских войск.

"Сейчас определенно настало время для восстановления войска, — сказал он. — Это, пожалуй, самый важный фактор, который определит исход конфликта".

Хотя Россия и опиралась на "плохо подготовленные" войска, в последние месяцы она нарастила производство оружия и теперь значительно превосходит в этом Украину. Вашингтон недавно признал, что силы России не настолько истощены, как считалось ранее, и что российские войска адаптировались на поле боя.

Американские чиновники также ссылаются на необходимость укрепления физической обороны Украины перед ожидаемым наступлением России. Украинские войска потратили последний год на рытье окопов, установку заграждений и мин, но американские чиновники считают, что необходимо сделать еще больше. Они ожидают, что противотанковые и противопехотные мины, включенные в пакет вооружений, о котором было объявлено в последние дни, помогут киевскому режиму.

Кроме того, они надеются, что Киев в 2024 году найдет возможность отвоевать некоторые участки территорий, контролируемых Москвой, даже если он не сможет провести масштабное наступление.

"Хорошая новость заключается в том, что Россия за годы этого конфликта так и не нашла способа в полной мере воспользоваться слабостями Украины", — заявил американский чиновник.

Попытка администрации Байдена направить киевский режим на более устойчивый курс борьбы происходит в тот момент, когда она готовится к проведению в июле крупного саммита, посвященного 75-летию НАТО.

Хотя администрация Байдена уже исключила возможность направления Украине приглашения вступить в НАТО во время саммита, два ведущих защитника Украины в конгрессе призывают президента подойти к этому событию с идеей, что "Украине должен быть предложен реалистичный путь к членству в НАТО", как только она выполнит условия и требования альянса.

"Мы должны послать Путину недвусмысленный сигнал о том, что будущее Украины прочно связано с Европой", — написали сенаторы Джинн Шейхин (Jeanne Shaheen) (демократ от Нью-Гэмпшира) и Том Тиллис (Thom Tillis) (республиканец от Северной Каролины) в пятницу в своем письме Байдену.

Авторы статьи: Мисси Райан (Missy Ryan) и Шивон О'Грейди (Siobhán O'Grady)