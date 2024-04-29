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ТАСС

В Госдуме заявили, что космодром Восточный гарантировал России независимый доступ в космос

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Космодром Восточный
Космодром Восточный.
Источник изображения: © Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Космодром Восточный стал первым национальным гражданским космодромом России и гарантировал ей независимый доступ в космос. Об этом ТАСС заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко.

"Восточный стал первым национальным космодромом гражданского назначения, который позволил обеспечить независимый доступ России в космическое пространство", - сказал Кравченко. По его словам, сейчас космодром особенно важен для страны, поскольку в 2022 году Роскосмос потерял многомиллиардные международные контракты.

Депутат поделился воспоминаниями о первом пуске с космодрома, который прошел восемь лет назад. "Пуск ракеты был назначен на 27 апреля, а по наступлении времени пуска - отложен на сутки. Президент России присутствовал на космодроме и решил остаться до выяснения причин отмены пуска. Владимир Путин лично принял участие в заседании государственной комиссии. Эти 24 часа я не спал, находился в кабинете в ожидании звонка руководства", - рассказал Кравченко.

Он подчеркнул, что за восемь лет своего существования Восточный демонстрирует высокий потенциал - примером этого стал недавний пуск "Ангары-А5". "Россия - великая страна, которая будет и дальше демонстрировать достижения в сфере космоса. Несомненно, и дальше буду этому способствовать", - заключил депутат.

28 апреля 2016 года состоялся первый в истории пуск с нового космодрома Восточный в Амурской области. Восемь лет назад ракета-носитель "Союз-2.1а" успешно вывела на орбиту три научных спутника.

Восточный является первым российским гражданским космодромом. Его общая площадь - около 700 кв. км. Сейчас на Восточном функционируют два стартовых комплекса - для ракеты-носителей "Союз-2" и ракет-носителей семейства "Ангара". 

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Страны
Россия
Продукция
Ангара
Компании
Роскосмос
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Восточный Космодром
Союз-2 РН
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