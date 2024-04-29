Войти
Военное обозрение

В Санкт-Петербурге спустили на воду очередной пограничный сторожевой корабль 3-го ранга проекта 10410 «Светляк»

240
0
+1

Источник изображения: topwar.ru

В Санкт-Петербурге спустили на воду очередной пограничный сторожевой корабль 3-го ранга, церемония прошла на судостроительной фирме «Алмаз» уже традиционно без огласки. Спущенный на воду корабль имеет название «Кавказ».

Как пишет блог BMPD, данный корабль построен для Пограничной службы ФСБ России по модифицированному проекту 10410 «Светляк». О закладке корабля нигде не сообщалось, но это обычная практика для фирмы «Алмаз», они и о передаче кораблей в боевой состав ПС ФСБ РФ ничего не говорят.

О самом корабле информации нет, судя по названию «Кавказ», корабль может отправиться на Черное море, поскольку в последнее время «Алмаз» строит ПСКР проекта 10410 «Светляк» в основном для охраны южных рубежей. Исключение составляет ПСКР «Южно-Сахалинск», отправленный на Дальний Восток и вошедший в боевой состав в конце прошлого года.

Пограничные сторожевые корабли проекта 10410 предназначены для охраны государственной границы и территориального моря, борьбы с пиратством и терроризмом. Проект корабля разработан в ЦКБ «Алмаз» (Санкт-Петербург).

Водоизмещение стандартное — 375 тонн, длина — 49,5, ширина — 9,2, осадка — 2,5 метра. ГЭУ: 3 дизеля М-520Б мощностью 3 x 5400 л. с., скорость хода — 30 узлов, дальность плавания — 2200 миль (на 13 узлах), экипаж — 28 человек, автономность — 10 суток. Вооружение: носовая АУ AK-176М калибром 76,2 мм (боезапас — 152 снаряда), кормовая — шестиствольная АК-630М калибром 30 мм (боезапас — 3000 снарядов). Начиная с ПСКР «Новороссийск» и «Сочи», переданных заказчику в 2022 году, на корабли устанавливаются новые колпаки башен в исполнении «стелс».

На ПСКР имеется два торпедных аппарата ОТА-40А-2 с одним комплектом системы управления СУ-406. В состав вооружения включены 16 комплектов ПЗРК типа «Игла», противодиверсионный гранатомет МРГ-1 или ДП-64. В проектах 10410Б и 10412 вместо 76-мм установки AK-176М устанавливается вторая шестиствольная АУ АК-306М калибром 30 мм.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
АК-176
АК-630 Ласка
ДП-64 Непрявда
Компании
ЦМКБ "Алмаз"
Проекты
10410 Svetljak
Похожие новости
28.01.2022
«Светляки» ощетинились
25.09.2013
Вьетнам стал одним из крупнейших заказчиков российской военно-морской техники
03.09.2012
Вьетнам, наряду с Индией, стал крупнейшим заказчиком российской военно-морской техники
30.12.2011
Понадобились более эффективные корабли
30.05.2011
Отношения России и Вьетнама в сфере ВТС выходят на уровень стратегического партнерства
28.10.2010
Объем заказов Вьетнама на поставку российской ВМТ стал сопоставимым с контрактами, реализующимися по заказу ВМС Индии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.04 11:18
  • 1100
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 29.04 09:48
  • 22
Командующий ВВС США в Европе о роли авиации в боевых действиях на Украине
  • 29.04 09:06
  • 19
Глава Военного комитета НАТО заявил о необходимости проведения дополнительной мобилизации на Украине
  • 29.04 09:01
  • 2712
Как насчёт юмористического раздела?
  • 28.04 20:57
  • 7
Основатель Amazon объявил о создании тяжелой космической ракеты
  • 28.04 20:12
  • 140
Конкурента российского Су-75 из Южной Кореи впервые представили на выставке
  • 28.04 20:02
  • 1248
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 28.04 19:50
  • 296
Главком ВМФ России: проработан вопрос о создании нового авианосца
  • 28.04 19:46
  • 30
Производитель раскрыл характеристики новейших авиационных средств поражения "Гром"
  • 28.04 19:42
  • 115
Израиль усиливает меры безопасности в связи с опасениями ударов со стороны Ирана
  • 28.04 19:26
  • 91
В США оценили российские Су-34 с УМПК
  • 28.04 19:24
  • 3
Миномет "НОНА-М1" получил новый снаряд
  • 28.04 19:15
  • 5
БМП-3: королева пехоты
  • 28.04 19:00
  • 5
Видео: зенитная ракета "358" сбила американский беспилотник Scan Eagle
  • 28.04 18:44
  • 5
Неизбежность Тайваня