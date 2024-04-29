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Известия.ru

Российские военные рассказали о важности поддержки с воздуха расчетов БПЛА

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ

На фронте особенно важна поддержка солдат расчетами беспилотных летальных аппаратов (БПЛА), поскольку дроны могут работать особенно точно и помогать корректировать действия штурмовиков. Об этом в воскресенье, 28 апреля, в беседе с «Известиями» рассказали российские военные.


«Для поддержки это (Работа беспилотников. — Ред.) имеет колоссальную важность, потому что любой дом, который в расстоянии от штурмовика в 15-50 м с артиллерии не поразишь, большой риск поражения именно своего личного состава. Данный вид вооружения позволяет нам поражать цели с точностью до полуметра», — уточнил старший разведчик с позывным Кочевник.

Военный под позывным Меч также поделился, как именно происходит совместная работа штурмовиков и расчетов БПЛА. Так, когда военные выходят к линии соприкосновения, их контролирует оператор дрона. С высоты он видит позиции украинских военнослужащих и сообщает, где именно они находятся. Таким образом солдат понимает, когда и в каком месте произойдет контакт с противником.

Поэтому операторы беспилотников часто становятся приоритетными целями для Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил военнослужащий с позывным Пожар. Дроны могут влететь в маленькие пространства, в том числе подвалы. И, кроме этого, способны нести снаряды до 5 кг. Такой боеприпас, отметил боец, может поразить автомобиль.

Накануне агентство Associated Press со ссылкой на американских военных чиновников сообщило, что ВСУ сейчас не использует предоставленные США танки Abrams на поле боя из-за того, что они попадают под удары российских БПЛА. Отмечалось, что в настоящее время Вашингтон и Киев работают над изменением тактики применения данной техники.

Ранее, 25 апреля, корреспондент «Известий» Дмитрий Астрахань сообщил, что расчет БПЛА «Ланцет» Центрального военного округа (ЦВО) смог подбить американский танк Abrams ВСУ.


Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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