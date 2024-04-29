СМИ: на космической станции КНР провели ротацию экипажей кораблей "Шэньчжоу"

ПЕКИН, 28 апреля. /ТАСС/. Китайские тайконавты провели ротацию экипажей пилотируемых кораблей "Шэньчжоу" на орбитальной станции КНР. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

По его данным, экипажи "Шэньчжоу-17" и "Шэньчжоу-18" осуществили соответствующие процедуры, в ходе которых был передан символический ключ от китайской космической станции "Тяньгун". Экипаж корабля "Шэньчжоу-17" выполнил поставленные задачи и готовится к возвращению на Землю.

"Шэньчжоу-18" с тремя тайконавтами на борту был успешно выведен на орбиту 25 апреля. Экипаж корабля составляют командир Е Гуанфу, Ли Цун и Ли Гуансу. Они пробудут на орбите около шести месяцев и должны вернуться на посадочную площадку в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая в конце октября. Экипаж "Шэньчжоу-17", находящийся сейчас на орбите, должен вернуться на Землю 30 апреля.

Китай активно развивает национальную космическую программу, разрабатывая метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники, а также технологии, предназначенные для освоения Луны. При поддержке государства китайские специалисты реализуют проекты по исследованию астероидов и Марса. На орбите функционирует космическая станция КНР, которая готова для международного сотрудничества.